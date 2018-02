Guille "La dinámica ha cambiado, el equipo no está desentonando"

Guille Escribano, delantero del Xerez CD, al igual que el equipo, comienza a ver la luz al final del túnel. La fortuna no le acompañó al principio en su regreso al Deportivo y las lesiones musculares se cebaron con él. Ahora, se encuentra mejor físicamente y su aportación al equipo está siendo mucho mayor e importante. De hecho, el domingo en La Barca ante la Lebrijana fue de los jugadores más destacados, dio el pase del gol a Juan Benítez y estuvo a punto de anotar el tanto del triunfo en el descuento, pero el guardameta Iván Ares le adivinó la intención y le sacó su disparo.

El ariete resalta que "al principio me costó bastante adaptarme porque venía de otra categoría y eso se nota, tuve que cambiar totalmente la mentalidad, sabía que había problemas pero no tantos, y las lesiones no me ayudaron. Ahora, me siento más cómodo y sólo me está faltando el gol. A mi edad no me voy a obsesionar con eso ni mucho menos, lo importante es que el equipo gane y da igual quién marque, como si lo hace Zamora, pero es cierto que el gol se me está atragantando. Me he convertido en un experto en asistencias, aunque es verdad que tengo ganas de anotar porque el equipo lo necesita. El domingo estuve cerca y tampoco lo hice. Al final, estaba muy cansado porque a falta de veinte minutos sentí un pinchazo en la espalda que me molestaba bastante, me impedía correr con normalidad, espero recuperarme bien para los próximos partidos".

El punto en La Barca, tras los tres sumados en Algeciras, lo considera "bueno. Cuando no puedes ganar lo importante es no perder y mucho más después de venir de vencer en Algeciras, que era segundo. El empate era ante la Lebrijana, que era tercero, hay que valorarlo. El equipo no desentonó para nada. Nos costó pero en ningún momento vi el partido perdido, en el descanso dije que el empate seguro que los conseguíamos, que seguro que no perdíamos el partido por lo que se estaba viendo en el campo".

Aún así, bajo el punto de vista de Guille, la cita fue "muy complicada, ellos tienen un equipo muy pesado, son correosos y eso que jugaron con un futbolista menos muchos minutos. Fuera tienen los mejores números junto al Cádiz B y es por algo. Se adelantaron en el marcador y no fue fácil arañar el punto".

En estos dos partidos sin Vargas, el jerezano detalla que ha visto al equipo desde dentro "diferente. Sabíamos que una vez que Vicente había decidido dar el paso al lado, la dinámica tenía que cambiar, ya no había excusas después de su salida. Como he comentado antes, en estos dos encuentros hemos estado a un buen nivel, respondimos".

El XCD ha comenzado a preparar el encuentro del domingo en Alcalá, que será el primero de tres en ocho días, ya que el miércoles 28 viajan a Ceuta y el domingo 4 reciben al Atlético Onubense. En esta doble salida, apuesta por "sumar el mayor número de puntos posible, queremos los seis, daríamos un paso importante, pero eso es complicado. El Alcalá está atravesando un mal momento pero es también un equipo experto y en cualquier momento tiene que reaccionar y el Ceuta en su campo también es un rival complicado, que deja escapar pocos puntos. Hay que ir partido a partido, igual lo que parece un mal resultado ahora es bueno después de disputarse la jornada".