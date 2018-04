Guille, otra duda para el domingo

La enfermería del Xerez CD no termina de vaciarse. Juan Pedro Ramos, técnico azulino, tendrá que esperar hasta última hora para saber con qué efectivos puede contar de cara al encuentro del domingo frente al Arcos, una final que los xerecistas no deben perder si quieren asegurarse cuanto antes su permanencia en Tercera División.

A los problemas físicos que arrastran José Vega, Javi Gómez y Javi Falcón se han unido ahora los del ariete Guille, que en el entrenamiento del pasado lunes en Los Cedros se lesionó y no pudo completar la sesión de trabajo. El delantero jerezano terminó con una fuerte sobrecarga en el aductor y no es optimista del todo.

Guille resalta que "en un momento del entrenamiento, cuando estábamos haciendo un ejercicio con balón, sentí una pequeña molestias en el aductor y espero que se quede ahí y sea un pequeño susto. Con el paso de las horas, me siento bastante mejor. Estoy en manos de los fisios y mi intención en las de forzar y meterme con el grupo. De todos modos, los partidos son muy importantes, nos jugamos mucho, y si no estoy al cien por cien se lo comentaré al entrenador porque no me puedo engañar ni a mis compañeros, tampoco. Yo quiero dar la cara y quiero jugar, pero sólo si me encuentro bien".

El XCD no termina de certificar el ascenso y cuando más fácil lo ha tenido, ha fallado, como le sucedió en casa ante el Castilleja. Guille confía plenamente en lograr el objetivo. "La plantilla está totalmente convencida de lograr la salvación pese a todos los problemas. Yo llevo poco tiempo aquí pero los compañeros que llevan varios años merecen un monumento por todo lo que han sufrido y están sufriendo y por lo que han conseguido. No es fácil pero lo vamos a conseguir, una vez que empezamos a jugar y a entrenar se olvida todo. Tal y como está la competición, si ganamos al Arcos nos colocaríamos con 40 puntos y tendríamos el objetivo cerquita".

Y del Arcos no se fía. "Tiene plantilla para estar mucho más arriba, me sorprende su trayectoria y su posición en la tabla, esperaba que luchara por el ascenso. Ya no tienen opciones y querrán terminar lo mejor posible, nos darán problemas pero necesitamos los puntos y toca ganar".

Por su parte, José Vega sigue mejorando de la contractura que sufría en el gemelo que le impidió jugar en Sevilla y entrenar con normalidad la pasada semana. El lunes completó la sesión junto a sus compañeros y cree que llegará al domingo aunque no sea para salir de inicio.

El zurdo admite que "nos jugamos ya mucho en estos partidos que restan y todos los que salgamos al campo debemos estar en perfectas condiciones. Ahora mismo, lo que importa es la permanencia, todos estamos deseando de ganar esos dos partidos que nos faltan para estar totalmente tranquilos. Vamos a intentar que el primero sea el del domingo ante el Arcos".

Y al cuadro serrano lo considera "un buen equipo, que no ocupa en la tabla la posición que todo el mundo esperaba al inicio de Liga. Tiene muy buenos jugadores pero a ver si podemos aprovechar ese mal momento psicológico que pueden atravesar por no conseguir los objetivos. Ya no pueden luchar por los puestos que permiten jugar la fase de ascenso y con un empate más tendrán la permanencia asegurada".

Por contra, tanto Chato como Gonzalo sí que están listos y no Alberto, que continúa en el dique seco tras su operación de apendicitis. Se encuentra mucho mejor pero le queda aún recuperar el tono físico.

La plantilla tuvo ayer el día libre y esta tarde vuelve al trabajo en el campo de Los Cedros, mientras que mañana y pasado se ejercitará en las instalaciones de El Torno, un campo con unas dimensiones muy parecidas a las del Antonio Fernández Marchán de Guadalcacín.