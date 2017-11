'Guillegol', preparado para su nuevo reto en el XCD

Guille Escribano se volvió a enfundar ayer la camiseta del Xerez Deportivo once años más tarde. El ariete se convirtió oficialmente en nuevo jugador azulino otra vez tras las rápidas negociaciones que mantuvo con la entidad durante la tarde-noche del pasdao jueves, una vez que obtuvo el sí por parte el Rota, club al que pertenecía y en el que militaba desde el pasado verano.

El delantero jerezano no ocultó la ilusión que sentía con la vuelta a la fue su casa y dejó claro que regresaba para defender "un sentimiento que tengo desde pequeño, el xerecista. Ni cuando estaba en el XDFC tenía una mala palabra para el Deportivo ni ahora voy a tenerla para el XDFC porque esté aquí, el Xerez para mí no tiene apellidos".

De entrada, apuntó que "estoy bien y con mucha ilusión, le estoy muy agradecido al club por haberme dado esta oportunidad de jugar en Tercera, que todos sabemos cómo está de bonita esta temporada, es un reto muy atractivo. He visto casi todos los partidsos de casa del equipo y tengo la ilusión de devolver todo al club todo el cariño que me está ofreciendo desde el jueves que comenzamos a hablar".

Guille se siente joven y con ganas de seguir jugando al fútbol y tiene las ideas muy claras: "Aquí todos sabemos que el fútbol en Jerez está divivido, que hay dos sentimientos. Yo vengo a defender mi sentimiento desde pequeño, aunque el Xerez de ahora no tenga apellidos. El club me pidió ayuda y lo tenía claro, tenía que jugar otra vez en este equipo".

Tampoco se olvidó el jerezano en su presentación del Rota porque "tengo que dar las gracias al club por lo bien que se ha portado conmigo, todo han sido facilidades. Me reuní con ellos y me comentaron que querían contar conmigo. Tenía una cláusula en el contrato que si venía un equipo de superior categoría me dejarían marchar pero ayer no aparecía por ningún lado.Finalmente, me entendieron y Romeriro también me echó un cable, me dijo que si no iba a estar cómodo él no me iba a obligar. Y no iba a sentirme cómodo sabiendo que tenía la oportunidad de jugar en Tercera y en el XCD. Lo tenía clarísimo, no quería esperar más para poder estar en Tercera otra vez".

A los que son ya sus nuevos compañeros "les conozco a casi todos y hay algunos como Dani Hedrera que es mi amigo, nos hemos criado juntos. El equipo creo que está a seis o siete puntos de la parte de arriba y todos estamos ilusionados porque es pronto pero soy más del partido a partido, a ver qué somos capaces de hacer. Viendo al equipo como es, creo que hay plantel para hacer más cosas y mejorar".

En las pocas horas que lleva como nuevo jugador azulino, ya ha recibido críticas por su pasado reciente en el XDFC y las encaja sin problemas. "La afición es soberana, puede decir lo que quiera y respeto su opinión. Es lo que he comentado antes, me da igual que el Xerez sea CD o DFC, voy a respetar siempre a todo el mundo. Como he comentado antes, para mí es un sentimiento sin apellidos. El club me pidió ayuda para la parte de arriba, negociamos, he visto bien la propuesta porque quería jugar en Tercera y nada más. Ha sido duro porque sabía que me iban a llover los palos pero he mirado por mí porque era lo más idóneo".

Puede estrenarse ante el Sevilla C mañana, un equipo en el que jugó y se muestra como un niño con zapatos nuevos. "He visto el cartel del partido y los que lo hayan hecho se han lucido, me haría muchísima ilusión estrenarme ante mi exequipo".