Guti, baja por sanción en el Espeleño y Agus regresará tras su lesión

El Atlético Espeleño, próximo rival del Xerez CD, es uno de los clubes modestos del Grupo X de Tercera, pero de la mano de Rafa Navarro se ha ganado el respeto de los rivales y encadena su segunda campaña en la categoría. El pasado curso firmó una notable competición y esta temporada buscan el mismo objetivo, salvarse cuanto antes.

Los cordobeses visitarán Torrecera con la baja del delantero Guti, sancionado, pero con el alta del lateral derecho Agus, que el pasado fin de semana no jugó por lesión. Juan Bazo será titular en lugar del ariete castigado.

El técnico del Espeleño sabe que se va a medir al Deportivo en un momento complicado pero no se fía. "El domingo se verá si somos capaces de pescar en río revuelto. Todos los partidos son finales en este grupo porque todo el mundo sabe lo que se está jugando pero cada encuentro es diferente y eso no quiere decir que puedan aparecer los nervios en los jugadores del Xerez", aseguró el preparador en declaraciones a la Cadena Ser.

Además, añadió: "No he visto mucho al Xerez aún esta temporada, tengo algunos vídeos y los tengo que ver. Por nombres sí sé que tienen buena plantilla, buenos jugadores y es cierto que las dificultades que están teniendo para entrenar y todo eso merma. Esperemos que tiren para arriba pero no este domingo".

Navarro también se esperaba a un Xerez CD "más arriba en la clasificación porque el Xerez siempre es el Xerez y, como he comentado antes, todo el mundo sabe que tiene buenos jugadores y potencial para estar más arriba pero, bueno, las circunstancias son las que son y es complicado trabajar así".

En cuanto a su equipo, admite que han cambiado bastante. "El bloque es totalmente diferente, hemos cambiado hasta trece jugadores. Hicimos una temporada buena y hubo futbolistas que se marcharon porque tuvieron ofertas de categorías superiores. Estamos hablando de un club muy humilde, que no puede pagar sueldos buenos. Por ejemplo, Brito, Siles y Salas se marcharon al Algeciras".

Navarro, por último, también está "satisfecho" del trabajo que lleva realizando desde hace cinco temporadas: "Estoy contento con el trabajo y con la evolución del club. Los entrenadores dependemos de los resultados y no es fácil. Nuestro objetivo es la permanencia y en ese sentido todos estamos más tranquilos, sabemos que hay que sumar 42 o 45 puntos".