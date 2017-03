Israel y Abraham son dudas

El Xerez CD entrenó ayer por la tarde en el campo de La Juventud y Vicente Vargas se encontró con sus primeros problemas de cara al partido en el Pérez Ureba, a partir de las doce de la mañana, ante el Conil. Israel y Abraham tienen problemas laborales y no tienen garantizado su concurso frente a los amarillos. El centrocampista, que entró ante el Pozoblanco en la segunda parte y anotó el segundo tanto de su equipo, está intentando cambiar el turno pero aún no se lo han confirmado y el banda ni pudo entrenar ayer ni lo podrá hacer esta noche tampoco. Por contra, Pedro Carrión, una vez cumplido su encuentro de sanción por acumulación de amonestaciones, sí está listo para volver tanto a la convocatoria como al once de salida.El preparador azulino prepara algunos cambios de cara a este compromiso tanto por las características del rival como por las de terreno de juego, que es de césped artificial y estrecho pero hasta última hora no decidirá los nombres de los once que salgan de inicio.Los xerecistas están preparando un partido vital de cara a sus aspiraciones de ascenso y no se fían de un rival que en la primera vuelta ya les ganó en La Juventud (0-2) en uno de los peores encuentros de los azulinos como locales. El Conil, de todos modos, ha mejorado bastante en los últimos meses de competición. El equipo de Juanma Carrillo, además, es fuerte en casa. De hecho, no pierde desde que el pasado 29 de enero dejó escapar los tres puntos con una derrota por la mínima ante el Salerm Puente Genil. En estos momentos, es séptimo con 42 puntos y apura sus últimas opciones de engancharse al tren del ascenso.Como anfitrión tiene unos números más que importantes, muy similares a los del Xerez Deportivo. De los catorce partidos que ha disputado ante su afición, ha ganado diez, perdido dos y empatado otros dos.