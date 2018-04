Israel y Galiano, capitanes frente a frente

El domingo se verán las caras en el Fernández Marchán Guadalcacín y Xerez Deportivo en un derbi histórico -será el primer enfrentamiento oficial de ambos equipos en el Municipal-, que será una fiesta en la grada pero dramático sobre el verde. Ambos conjuntos llegan en una situación crítica y con la necesidad imperiosa de ganar para evitar el descenso a Tercera División.

Los galones los llevan en el XCD Israel Durán, jugador del Guada durante ocho temporadas y con varios ascensos a su espalda, y Diego Galiano, el eterno capitán del equipo pedáneo que siente los colores como pocos y es un ejemplo para todos. Los dos admiten lo mucho que hay en juego, reconocen que les hubiese gustado disputar este partido con todo resuelto para "disfrutar del derbi" pero también confían ciegamente en la salvación de las dos escuadras.

Israel admite que "estamos con la soga al cuello, tenemos ganas de terminar con esta pesadilla, de respirar, y no hay manera. Necesitamos sumar tres puntos para que termine de una vez este calvario. Nos está costando muchísimo cerrar el objetivo. El domingo competimos bien en muchas fases del partido, después del gol reaccionamos y la pelota no entró. Además, creo que hubo un penalti clarísimo a Quirós y no lo pitó el árbitro, le pitó falta al 'Chino'. Es triste tener que jugar esta final ante el Guada, pensábamos que a estas alturas estaríamos ya salvados y estamos metidos en problemas. Nos tenemos que jugar la vida".

Galiano subraya: "Ellos lo tienen mejor que nosotros porque tienen más puntos, creo que ganando al San Roque aquí en Guada lo tendrán hecho. Nuestra salvación pasa por ganarles y sumar algún punto más en los otros encuentros porque hay muchos rivales metidos en el ajo. La derrota del domingo la tenemos olvidada, en el fútbol los resultados no se pueden cambiar, no podemos hacer un drama. Si estamos centrados los noventa minutos, tendremos opciones de sacar adelante este encuentro".

El xerecista es optimista y confiesa: "El fútbol nos debe una y nos la tiene que devolver pronto. Necesitamos ganar, tenemos que salir a tope y creo que vamos a ganar, como también creo que el Guada se va a salvar, le deseo lo mejor siempre. Ellos tienen un calendario complicado pero aún tienen que recibir al Atlético Onubense, por ejemplo. Si perdemos nosotros aún también tendremos dos partidos más para salvarnos pero queremos dejarlo todo finiquitado cuanto antes, merecemos un descanso. Los dos equipos nos llevamos bien y nosotros le tenemos que agradecer como se están portando, ya que nos dejan su campo cada semana para poder jugar como locales".

El capitán del cuadro de Vázquez considera que el partido no va a ser "fácil y la presión está ahí, tenemos jugadores muy jóvenes, que no se han visto en esta situación y todo hay que saber manejarlo. Ellos, por contra, tienen futbolistas con una gran experiencia, con un gran saber estar, con carreras intachables y tiene mucho mérito lo que están haciendo con todos los problemas que llevan arrastrando. Tienen las ideas muy claritas y saben lo que hacen. Presión pueden tener por los meses que se han llevado sin cobrar y ahí han seguido los tíos dando el callo hasta el último momento pero nada más. Nosotros tenemos que centrarnos en hacer las cosas bien, no debemos pensar en lo que puede pasar, eso te desubica. La única forma de ganar es estando mentalmente fuerte".

Además, añade: "Lo digo de corazón, vamos a ganar porque tenemos que ganar pero ellos se van a salvar. Si tuviera que escribir un final es ese, victoria y salvación de los dos. Me quitaría un peso de encima, soy español, andaluz y gaditano y le deseo lo mejor a la gente de mi tierra, que es lo que me duele. Estamos ante un derbi histórico y le pido a la afición que disfrute del momento ante un equipo que nos hizo también disfrutar en Primera División, aunque se encuentre en esta categoría por circunstancias. Nadie imaginaba hace unos años que podíamos enfrentarnos a ellos en Tercera División".

Por último, Israel explica sobre las mensualidades que AFE les ha pagado que "se han portado bien con nosotros y hemos podido cobrar algo. Su predisposición fue buena desde el primer momento, nos han ayudado. No nos están pagando ya ni la gasolina para poder ir a El Torno, aunque ya eso queda en un segundo plano, lo que nos importa es sumar los tres puntos para salvarnos".