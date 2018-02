Israel: "Ni vamos a dejar de entrenar ni de competir"

La plantilla del Xerez Club Deportivo dejó ayer aparcados los problemas económicos para encarar la recta final de la preparación del partido que el domingo, a partir de las once y media de la mañana, debe disputar en Alcalá, en una cita bastante importante de cara a sus aspiraciones de permanencia. El cuadro sevillano es un rival directo que no llega a este compromiso en su mejor momento, ya que encadena cinco derrotas consecutivas y es 17º con 28 puntos, tres menos que el cuadro xerecista.

Los azulinos, que el miércoles mostraron su malestar por los cinco meses que llevan ya sin percibir sus compensaciones, se ejercitaron ayer por la tarde en el campo de Nueva Jarilla ya con Juan Pedro y Julio Pineda al frente de la plantilla.

Israel Durán, capitán azulino, ha explicado los motivos que llevaron al plantel a no ejercitarse tal y como estaba previsto el pasado miércoles. "Los técnicos y Raúl, el preparador físico, tenían preparado un entrenamiento pero el tema económico ya nos tiene bastante molestos y preocupados y estuvimos hablando en el vestuario. Sabemos que la situación del club es complicada y que no hay dinero pero de alguna forma teníamos que mostrar nuestro malestar por los impagos y por la falta de comunicación por parte de los dirigentes. Nadie nos explica nada y todos creemos que el trato que estamos recibiendo no es el adecuado pero que ni vamos a dejar de entrenar ni mucho menos de competir, nuestro objetivo es lograr la permanencia y que ningún xerecista dude que lo vamos a conseguir".

El defensa azulino recuerda que "esta temporada lo estamos pasando peor que nunca, creo que hasta peor que la primera campaña con Jesús Mendoza. Aquella temporada sabíamos que no íbamos a cobrar pero nos lo dejaron claro, nadie nos prometió nada. Lo que más nos duele ahora más que nada es el trato, que los dirigentes se preocupen poco por nosotros".

Sobre llegada de Juan Pedro Ramos, Israel apunta que "es un gran xerecista y sabe lo que hay, seguro que llega con muchísima ilusión y con el objetivo que todos deseamos, luchar por este club, intentar conseguir la permanencia y que todo resulte más fácil en el futuro. Le conozco bien, llevo cuatro temporadas aquí, él me fichó cuando era director deportivo, le apasiona el fútbol y es un currante. Ojalá nos salga todo bien".

Tras el plante del miércoles, los azulinos ya están totalmente centrados en el partido del domingo ante el Alcalá. "Es muy partido clave para la permanencia. Si somos capaces de ganar, daríamos un paso de gigante. Tenemos muchas ganas, hemos recuperado confianza con los últimos resultados y vamos a pelear al máximo para volver con los tres puntos para mantener esta rachita".

Israel lleva tres encuentros sin poder jugar -Cabecense, Algeciras y Lebrijana- por culpa de una lesión que arrastra en el gemelo y cree que no va a llegar al partido del domingo tampoco. "Todas las temporadas me pasa igual, el gemelo me termina dando problemas. Estoy forzando y quiero estar listo para el fin de semana pero no lo sé. Lo que sí es seguro que para el encuentro que tenemos el miércoles en Cueta intentaré estar a las órdenes del míster si no puedo estar en Alcalá. Nos estamos jugando mucho y quiero ayudar al equipo desde el campo, no desde la grada".