Jairo y Pablo Valencia, los primeros en el Xerez CD

El Xerez CD anunció ayer los dos primeros fichajes para la temporada 2018-19, en Tercera División: el delantero Pablo Valencia (San Fernando, 8 junio 1986) y el portero Jairo (Jerez, 21 marzo 1986), que regresa al Deportivo tras su etapa en la segunda mitad de la temporada 13/14, la del descenso a Primera Andaluza.

Pablo Valencia Rivada, a punto de cumplir 32 años, se enrola en el Deportivo tras una extensa trayectoria: ha jugado en el San Fernando, Real Madrid C, Sevilla Atlético, Don Benito, Arroyo de la Luz, Los Barrios -en el San Rafael fue compañero de Pedro Carrión-, Villanovense, Jerez FC y Arcos -donde coincidió con Vicente Vargas, entonces en el banquillo y ahora director deportivo del Xerez CD-, entre otros, antes de emprender la aventura en Alemania, donde ha jugado las tres últimas temporadas y media en categorías inferiores, disputando un total de 84 partidos anotando 43 tantos primero en el Bruchsal y luego en el FC Espanol Karlsruhe, ambos de la sexta categoría alemana.

Pablo Valencia juega en la demarcación de delantero centro, aunque también puede ocupar la posición de segunda punta y el Xerez CD destaca que se trata de "un futbolista que destaca por su instinto goleador, su fuerte disparo, su juego aéreo y técnicamente es muy completo".

En declaraciones a la Cadena SER, el futbolista se muestra "encantado" con su fichaje por el equipo azulino y recuerda que "antes de irme al Real Madrid ya estuve a punto de fichar por el Xerez y recordaba con Vicente Vargas las vueltas que da la vida y después de tantos años aquí estoy, en un club que siempre me gustó y una ciudad que siempre me ha encantado".

Al nuevo futbolista azulino no le preocupa la situación extradeportiva en la que se encuentra el Deportivo porque "ya me han comentado que esta temporada la estabilidad será diferente, pero es que aparte siempre motiva que te llame un club como el Xerez CD. Yo había decidido no jugar más al fútbol, no encontraba motivación para seguir en activo pero la llamada del Xerez ha sido decisiva, no se puede uno negar a firmar por este equipo"

Por su parte, el portero jerezano Jairo Ruiz Garrido se convertía ayer por la tarde en el segundo fichaje del Deportivo, que anunciaba su refuerzo destacando que "el cancerbero domina el juego aéreo, tiene un buen saque en largo, es ágil bajo los palos y tiene una confianza enorme en sus posibilidades".

Procedente del CD Rota, el guardameta jerezano vuelve al equipo azulino, tras haber militado en las filas xerecistas en la segunda mitad de la temporada 2013-14, disputando siete partidos con la elástica azulina en la recta final de una campaña que comenzó con Puma y fichajes de relumbrón y la acabaron Paquete Higuera y muchos juveniles. Jairo también ha militado en equipos como el Trebujena, Bornense, Arcos CF, Deportes Romero, Guadalcacín, Chipiona, Atlético Antoniano, Jerez Industrial, Conil y Rota.