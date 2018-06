Jairo llega a un acuerdo con el Rota y ya está libre

Jairo Ruiz ya tiene la carta de libertad y es jugador del Xerez CD a todos los efectos. El guardameta fichó la pasada semana por el Deportivo sin saber, según sus propias palabras, que tenía una temporada más de contrato con el Rota, su club de procedencia. Tras las quejas de la entidad verderona por el acuerdo sin recibir ningún tipo de notificación, tanto el portero como Vicente Vargas, director deportivo xerecista, conversaron ayer con Juan Luis Rendón, secretario técnico de la entidad roteña, y han llegado a un acuerdo sin ningún tipo de problemas.

De hecho, Jairo agradece al Rota "todas las facilidades que me han dado, se han portado fenomenalmente y está todo solucionado, no sabía que la firmé la ficha hasta 2019".

En la misma situación que Jairo se encuentra Alberto Piñero, que tiene previsto reunirse mañana con el club que preside Manuel Jiménez para buscar una solución a su situación. El mediapunta también asegura que desconocía que el pasado verano firmó su ficha por dos temporadas. De entrada, tendrá que esperar unos días hasta que el Guada firme a un entrenador y decida si cuenta o no con sus servicios, salvo que el club decida antes dejarle marchar ante su deseo de jugar en el Xerez Deportivo.

Vargas explica sobre la situación de los dos futbolistas que "hablé con ellos y me comentaron que estaban libres, por eso les firmamos. Nosotros no queremos ni polémicas ni problemas con ningún club y menos con dos entidades amigas como Rota y Guadalcacín, que siempre nos han ayudado y nos han dado todo tipo de facilidades cuando les hemos necesitado. El tema de Jairo ya está solucionado. He hablado con Rendón, al que conozco desde hace muchos años, y le he explicado la situación, me ha entendido y ha quedado todo resuelto. Jairo también ha hablado con ellos y tiene ya su carta de libertad. Entiendo que aquí el error no lo comete el Xerez Deportivo, lo comenten los jugadores por no decirnos su situación, aunque ellos no lo sabían porque de lo contrario no creo que se comprometieran a dar el paso de firmar con nosotros".

Con un tema zanjado y el otro a punto, el XCD espera cerrar en las próximas horas la renovación de su mejor jugador durante las dos últimas temporadas, el goleador Pedro Carrión. El ariete se comprometió a comunicar su decisión antes de mañana.

Igualmente, el Deportivo está pendiente de la respuesta de futbolistas como Sergio y David Narváez, Adri Cuevas o Álex Colorado, que también han recibido una propuesta.