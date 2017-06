José Vega también quiere continuar

La plantilla del Xerez CD ya está de vacaciones y Vicente Vargas, director deportivo del club, ha comenzado a trabajar en la planificación de la próxima temporada. La primera intención del técnico es la de comenzar la ronda de contactos con los integrantes de la plantilla del pasado curso que estima que deben continuar, ya que su intención es cimentar el proyecto en esta importante base. Jugadores como Pedro Carrión, David Zamora, David Narváez, Alberto o José Vega son prioritarios.

Precisamente José Vega, que cuando finalizó el encuentro de Lora tenía algunas dudas sobre su futuro debido a sus problemas laborales, ahora tiene claro que quiere seguir: "Al final creo que voy a continuar, ¿por qué no? El fútbol es lo que me gusta, para mí es esencial en mi vida. Creo que me queda tiempo para pensar en otras cosas. Tercera División es ya una categoría importante, hay mucha competencia, en este grupo hay muchos equipos de la zona, habrá derbis los aficionados seguro que van a disfrutar igual que nosotros. Es un reto bonito. Esto es fútbol, ahora llegará el momento de la planificación, el club tendrá que dar bajas y ya veremos qué pasa".

A nivel físico, admite que "me he sorprendido de mi estado, pensaba que iba a tener muchos problemas porque paso muchas horas de pie por mi trabajo en la hostelería. He descansado menos incluso que en otras temporadas pero todo me ha ido bien. Siempre es bueno tener a gente veterana y experimentada en los equipos y eso viene bien si se cumple a nivel físico y técnico, todo suma. Para es importante mantener el bloque, especialmente si es bueno, el nuestro puede competir en Tercera y aspirar a todo por la piña que existe en el vestuario".