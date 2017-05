Juan Benítez, seguro de gol

Juanito Benítez es el segundo máximo goleador del Xerez Deportivo esta temporada con once dianas por detrás de Pedro Carrión, que ha logrado 19, y se ha convertido en un especialista en conseguir tantos decisivos, el último el que le hizo al UP Viso el pasado domingo en el minuto 82.

Su calidad en el área para controlar de espaldas y definir salvaron al combinado de Vicente Vargas de un empate que le hubiese dejado en una posición complicada a falta de cuatro jornadas para el final y mucho más si se tienen en cuenta que tanto Estrella San Agustín como Ciudad de Lucena sacaron sus compromisos adelante en San Juan y ante el Salerm Puente Genil, respectivamente.

"El domingo dimos un paso importante pero todavía puede subir cualquiera, existe mucha igualdad arriba"

Los aficionados del Deportivo tampoco olvidan su gran gol al Pinzón en Los Príncipes, que valió el empate a uno bajo el diluvio, igual que el que consiguió en Cartaya en el último minuto que también dio otro valioso punto a su equipo. Además, ha firmado hasta ahora tres dobletes ante Lora, Roteña y Almodóvar. Igualmente, 'mojó' ante Olímpica Valverdeña y Rota.

El atacante azulino reparte el mérito de sus notables registros con sus compañeros, valora la gran temporada que están realizando pese al mal inicio y no renuncia al sueño de terminar en Tercera División. "Nos sobran ganas e ilusión, así que vamos a pelear hasta el último minuto del último partido. Este equipo tiene fe y casta y nunca se rinde, ahí está uno de nuestros secretos. Eso sí, tenemos los pies en el suelo y sabemos que no nos podemos confiar porque hay mucha igualdad en la parte alta de la clasificación y no siempre vamos a estar tan acertados en los minutos finales de los encuentros. Los tres puntos en El Viso nos sirvieron para dar otro pasito al frente pero aún no hemos hecho nada, restan cuatro jornadas en las que puede pasar de todo, cualquiera de los cinco equipos que estamos ahí, el Cádiz B ya no se cuenta, con opciones podemos subir todavía", apunta Benítez.

Además, añade: "Yo creo que el Salerm Puente Genil tiene un equipazo y pensaba que se iba a escapar pero no lo ha hecho, ahora lo tenemos sólo a dos puntos y le restan enfrentamientos muy complicados. Esta semana recibe al San Juan y la próxima otra vez juega en casa frente al Estrella San Agustín, ganar dos partidos seguidos como local siempre es complicado, a ver qué pasa. El Ciudad de Lucena, por ejemplo, este fin de semana también tiene un encuentro muy difícil en Rota. Nadie puede fallar".

El calendario que le resta a su equipo es "el que es. A algunos les puede parecer fácil porque nos enfrentamos a equipos de la parte baja de la clasificación pero este tipo de encuentros también son muy difíciles, los rivales se juegan la vida, compiten al máximo y nadie regala nada. Los cuatro partidos que nos quedan son muy parecidos, Roteña, Olímpica, Chiclana y Lora, los cuatro buscan salvarse".

El domingo, al Xerez Xerez CD le tocó "sufrir muchísimo en El Viso. En la primera parte nos crearon problemas y creo que hasta nos vino bien que nos marcaran primero porque el equipo se reactivó. Despertamos y fuimos capaces de darle la vuelta al marcador. A mí ganar así me produce más alegría que ganar por tres o cuatro goles de diferencia. Fue impresionante, toda la afición que se había desplazado merecía el triunfo. Nos apoyó desde el primer minuto hasta el final y nos ayudó muchísimo para volver con los puntos. Ese gol me ha reforzado la moral pero lo más importante es el triunfo, da igual quién marque".

El domingo, a las seis y media, los azulinos se miden a la Roteña, con la soga al cuello tras perder en el Puntas Vela ante el San José. "Nosotros llegamos mentalmente más fuertes que ellos pero, repito lo que he comentado antes, no nos podemos fiar de ningún rival. Tienen buenos jugadores y se la están jugando. Tenemos que estar concentrados y jugar con mucha cabeza desde el principio para evitar que nos pinten la cara. Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí y hay que apretar en este mes de competición que nos resta".

A nivel personal, la temporada está siendo "buena, aunque creo que podía llevar más goles. He marcado once y espero marcar más para aportar mi granito de arena en el ascenso, que es por lo que vamos a luchar. Aunque, como siempre digo, si ganamos y ascendemos, como si el gol del ascenso lo marca David Zamora. Esto es fútbol y puede pasar de todo".