Juan Pedro "Vamos a sufrir hasta el final, nos quedan cuatro cartuchos"

El Xerez CD se ha convertido en una especie de doctor Jekyll y míster Hyde en Tercera. Pasa del todo a la nada de un partido a otro e incluso dentro de un mismo encuentro es capaz de lo mejor y de lo peor. Juan Pedro Ramos, técnico azulino, lamenta estos cambios tan radicales que muestran sus jugadores pero confía en sumar los tres o cuatro puntos que le restan para asegurar la permanencia en Tercera División a falta de cuatro jornadas para el final. La imagen que ofreció el Deportivo no fue la espera y los xerecistas se dejaron tres puntos que les hubiesen garantizado prácticamente el objetivo, un reto que ahora tienen más complicado, ya que recibe a Los Barrios, un rival directo. "Tenemos una irregularidad importante, el equipo hay días que sale centrado y compite bastante bien y en otros en los que no da pie con bola. La mayoría de los jugadores no tuvieron su día y eso se nota y se acusa bastante".

La Tercera es muy complicada y larga y no es fácil conseguir los objetivos. Nosotros veníamos de ganar al Arcos y ya antes habíamos tenido la experiencia de ganar 0-1 en Utrera y de perder en casa ante el Castilleja con todo a nuestro favor. El equipo dio una mala imagen, no tuvimos claridad de ideas ni intensidad y perdimos. Está claro que hay que sufrir hasta el último momento. Era importante no perder para que el Espeleño no nos recortara tres puntos y no supimos aprovechar la oportunidad. Quemamos un cartucho y hay que pensar en los próximos cuatro".

Sobre la derrota en Espiel, el preparador del cuadro azulino destacó: "No hicimos un buen partido, el Espeleño fue superior a nosotros, nos ganó todas las acciones divididas la mayoría de las veces y no estuvimos al nivel del partido, no competimos y, como he comentado antes, tuvimos muchos jugadores en el campo que no estuvieron bien. Eso se nota, nos faltó solidez defensiva y el resultado fue justo, aunque sí que es cierto que el primer gol llega después de una falta clara que el árbitro no pita. No es determinante pero sí que nos afecta. En el descanso, hablamos que estábamos teniendo problemas porque no podíamos contrarrestar el doble pivote con el que ellos estaban empleando pero en ataque no estuvimos bien tampoco. El segundo gol llegó en una contra, en una acción desafortunada, pero tampoco nosotros tuvimos posesión de balón ni generamos daño en estrategia, ni con el último pase ni estuvimos acertados en las que tuvimos en la frontal. Cuando ni siquiera asustas al contrario, el resultado cada vez te pesa más y el rival se va arriba. Me gustó bastante el Espeleño, jugó bastante arropado por su afición y fue mucho más intenso que nosotros".