Juan Pedro "Este club necesita la permanencia"

El Xerez CD se juega su ser o no ser mañana frente al San Roque de Lepe en El Torno y tanto jugadores como técnicos están muy mentalizados, pese a los momentos tan duros que están viviendo tras el fallecimiento el pasado domingo de Miguel Romero 'Matarratas', utillero del equipo.

Juan Pedro, técnico azulino, recuerda que "el domingo fue un día especialmente duro para todos porque nos despertamos con la triste noticia del fallecimiento de Matarratas y justo antes de un partido tan importante. Nos afectó bastante, intentamos competir de la mejor manera posible pero el Guadalcacín salió con mucha intensidad y la presión nos acabó por limitar bastante".

El preparador azulino añade: "No pudimos entrar bien en el partido, nos hicieron dos goles y en el segundo tiempo, al tener un jugador menos, ellos se replegaron y tuvimos más dominio, más posesión de balón pero las oportunidades que generamos no nos llegaron para marcar. Fue un palo gordo, durante la semana nos hemos ido recuperando anímicamente y ya sólo pensamos en este partido ante el San Roque".

El Deportivo ha desaprovechado bastantes oportunidades para haber cerrado la permanencia y ahora necesita imperiosamente ganar. Todos saben que "hay en juego algo más que tres puntos. La verdad es que la presión está ahí, hemos llegado a una situación en la que sabíamos que podíamos estar pero que estábamos intentando evitar. Sabemos que hay mucho en juego por la situación crítica del club, esta entidad, que tiene mucha historia, necesita la permanencia".

A medida que han ido pasando los días los futbolistas se han ido recuperando anímicamente pero la semana de trabajo "no ha sido nada fácil, la verdad", subraya un afectado Juan Pedro. "El equipo anímicamente sin la presencia de Miguel y por la situación en la clasificación lo está acusando mucho, se nos ha unido todo. Lo hemos pasado mal en los entrenamientos, el partido es importante y la semana ha sido un tanto extraña. Hemos intentado meter a la gente y, poco a poco, han ido entrando, a ver si encaramos este encuentro de la mejor forma posible y con buenas sensaciones porque necesitamos los tres puntos como sea, hay que ganar".

El encuentro es importante y el rival también lo es. El San Roque era uno de los equipos llamados a estar arriba al principio de Liga pero no ha logrado el objetivo. El máximo responsable técnico xerecista advierte que "lo sabemos. Es un gran equipo, con muchos años de historia en Segunda B, que confeccionó un plantilla para subir pero que por circunstancias no ha conseguido estar arriba de la tabla".

Bajo su punto de vista, la escuadra de Antonio Rueda "tiene jugadores jóvenes y no ha podido mantener una línea de regularidad en cuanto a resultados que les haya permitido estar arriba y sí en la mitad de la tabla y sin opciones de lograr el objetivo. Aún así, es evidente que no deja de ser un gran equipo que, aunque no se juegue nada ya en este partido, va a venir a competir con ganas de agradar, de hacer las cosas bien y nos lo va a poner muy difícil. Tienen futbolistas arriba desequilibrantes, con mucha calidad y que si se tienen cómodos en el campo no se les puede frenar".

El encuentro se tuvo que fijar en El Torno tras no poder disputarse en el Fernández Marchán, es Feria y se disputa en el Circuito el Gran Premio de España de Motociclismo. A pesar de todo, 'El Pirata' confía en el respaldo "de nuestros aficionados más fieles, de esos que nunca nos abandonan. El equipo se juega muchísimo, estamos ante el partido más importante de la temporada y sobra decir que necesitamos sentirnos arropados. Si ganamos, tendríamos la permanencia mucho más cerca y creo que merece la pena hacer un último esfuerzo. Los futbolistas han trabajado mucho, la temporada ha sido dura y merecen estar arropados y sentir el apoyo de la grada".