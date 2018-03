Juan Pedro "El rival mereció algo más en un balance general"

Juan Pedro Ramos, técnico del Xerez CD, valoró positivamente la victoria en el Fernández Marchán ante el filial del Recreativo de Huelva pero se mostró crítico con la segunda parte de su equipo y con su inseguridad en defensa, tanto que aseguró: "El Atlético Onubense, en el balance general del partido, ha merecido un mejor resultado".

De entrada, el preparador azulino detalló que "el gol en el minuto uno condicionó el encuentro pero aún así supimos reaccionar bien. Aprovechamos un fallo del portero, que prácticamente nos regaló el gol, y luego en otra falta de contundencia defensiva de ellos hicimos el 2-1. A partir de ahí, fuimos superiores y generamos ocasiones. Mientras, ellos nos crearon peligro en jugadas de estrategia, mostraron mucha movilidad, estuvieron más frescos que nosotros y en las segundas jugadas nos ganaron la partida, supieron competir mejor que nosotros. En el segundo tiempo se vio otra cara totalmente diferente del equipo, nos metimos muy atrás, defendimos muy cerca de nuestra área, ellos pudieron circular el balón con mucha facilidad y, aunque no nos generaron oportunidades claras de gol, sí que estuvimos mucho tiempo en nuestro campo y sufrimos más de la cuenta. A la contra tuvimos algunas ocasiones para sentenciar pero nos faltó acierto. El resultado para el Atlético Onubense ha sido poco justo porque haciendo un balance total del partido merecieron algo más. Aquí, lo que pasa es que el fútbol, al igual que en Ceuta nosotros merecimos más, es hacer goles y tuvimos más acierto que ellos. Tengo que estar contento".

El cambio de imagen en la segunda parte de sus futbolistas, Juan Pedro no la entiende. "Nuestra idea no era meternos atrás. De hecho, intentamos corregirlo porque era un campo pequeño y sabíamos que había que defender lejos del área, sabíamos que un balón desde el centro del campo nos podía generar peligro porque la distancia no es mucha, nos podían hacer daño. El cansancio físico ha sido clave y el equipo, inconscientemente, se metió un poco atrás. Otra de las claves ha estado en el juego interior, ellos tienen buenos jugadores por dentro y nosotros no estuvimos bien. Eladio no estuvo bien, Javi entró tarde al partido y Guille en ataque ha apartado cosas pero defensivamente le cuesta porque físicamente no está bien del todo. Ahí es dónde se ha decantado el encuentro y la superioridad en la segunda mitad por eso fue de ellos".

A la hora de valorar los tres puntos sí que no lo dudó. "Era un partido en el que lo más importante era ganar para decantar a nuestro favor la diferencia de goles con otro equipo de la parte baja y para no complicarnos mucho más las cosas. Veníamos de dos derrotas fuera encajando cuatro goles y sin marcar ninguno y en casa había que cambiar la dinámica. De todos modos, hay muchas cosas que mejorar, el equipo defensivamente tiene que estar mucho mejor plantado porque se está viendo que en la categoría cualquier rival tiene nivel y argumentos para hacerte daño y si no somos sólidos en defensa vamos a sufrir mucho, no siempre vamos a tener la suerte de enfrentarnos a un equipo joven, inexperto y sin mucha pegada que te permita la remontada".

El Fernández Marchán de Guadalcacín era el sexto escenario que utilizaba el Xerez CD como local. El máximo responsable técnico azulino esa batalla la da por perdida a estas alturas. "Nosotros no estamos en condiciones de exigir, tenemos que jugar dónde nos acojan y allí debemos intentar competir. El tema del campo es una desventaja, la ventaja es jugar en el lugar en el que entrenas por las medidas, porque conoces las distancias, la superficie... Todos los equipos tienen ese factor a favor menos el Xerez Club Deportivo pero, bueno, de todos los problemas tenemos que sacar aspectos positivos, hacernos más fuertes y encontrar argumentos que nos sean válidos. Ya tenemos un dato más. Hemos ganado aquí, es campo talismán y si hay que repetir, repetiremos".