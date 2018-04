Juan Pedro: "Hubiese sido un milagro ganar, todo rodó mal"

"El golpe ha sido duro. Desde que nos levantamos por la mañana las cosas comenzaron a rodar mal y hubiese sido un milagro que este partido lo hubiésemos sacado adelante. Hay que intentar buscar algunas cosas positivas y empezar a pensar ya en el encuentro de la próxima semana, no nos queda otra". Eran las primeras palabras de un Juan Pedro Ramos, técnico del Xerez CD, que aparecía por la sala de prensa bastante tocado.

El preparador del Deportivo explicó que "la clave del partido estuvo en la expulsión. Empezamos bien, con dos ocasiones muy claras, una de José Vega y otra de Pedro Carrión que el portero de ellos salva. El partido arrancó con oportunidades en las dos áreas, con poca organización defensiva, aunque también es verdad que, una vez más, a ellos se les veía con un poco más de intensidad, con un poco más de nervio, de garra hasta que nos metieron en nuestro campo y llegó la expulsión, que fue determinante, ya que a partir de ahí llegaron los dos goles de ellos. Sin embargo, en el segundo tiempo creo que dominamos y hasta pudimos hacer algún gol que nos hubiese metido en el partido. No llegó y la sensación es esa, el equipo entra demasiado tarde en los partidos, cuando ya va perdiendo, cuando hay pocos remedios o cuando las soluciones son muy difíciles, jugar con un futbolista menos y con un 2-0 era complicado. Aún así, en la segunda parte he visto bien al equipo, tuvimos que hacer algunas modificaciones y funcionamos. Generamos alguna ocasión de gol pero no estuvimos precisos en los centros y abusamos de los balones altos en los que el portero de ellos tenía toda la ventaja. Nos faltó esa pizquita de puntería y de acierto para hacer algún gol que nos hubiese metido de lleno en el partido. La expulsión creo que fue justa y el jugador se equivoca. He estado hablando con él, debió dejarle seguir para que finalizara al saber que ya tenía una amarilla. De todos modos, con eso no quiero decir que Guerrero con la expulsión sea el culpable de la derrota, para nada. Son acciones muy rápidas y él no tomó la decisión adecuada. En el segundo gol también nos despistamos y nos marcaron de estrategia después de tener la jugada estudiada".

Juan Pedro considera que el "problema del equipo es más mental que físico. De hecho, creo que el Guada acabó má cansado que nosotros. Con el esfuerzo que hemos hecho al jugar tantos minutos con uno menos era complicado crear ocasiones y lo logramos. Además, levantarnos con la noticia con la que nos levantamos, no era fácil y también están las circunstancias acumuladas que arrastramos desde hace tiempo. Todo hace mella y no estamos sabiendo reinventir esa situación para sacar energías y fuerzas de flaqueza y hemos perdido muchas oportunidades para no habernos visto en esta situación pero es lo hay, es dónde estamos y hay que pensar en soluciones, en el próximo partido, en recuperar a la gente, en mentalizarla de lo que nos estamos jugando y, sobre todo, que sepan los futbolistas que los partidos se pueden plantear mejor o mejor y tener un arbitraje que te ayude o que te perjudique pero duran noventa minutos y no se puede salir a jugar un partido sin la máxima intensidad desde el inicio. Hay que salir y aguantar independientemente del resultado y de las circunstancias".