Juan Pedro "Para mí sería un paso adelante"

Juan Pedro Ramos, todavía entrenador del Jerez Industrial, le ha dado el sí al Xerez Club Deportivo pero lógicamente necesita de la aprobación del club industrialista para recalar en el banquillo azulino. El técnico comentaba ayer en Radio Jerez que "yo tengo un compromiso con el Jerez Industrial y necesito su permiso para salir pero cuando doy el paso y les transmito mis intenciones por aprovechar esta oportunidad es porque considero que sería un paso adelante en mi trayectoria deportiva y que a ellos no les conllevaría ningún daño". Así, añadió que "tengo una oferta para entrenar al Xerez CD, lo he transmitido al Jerez Industrial porque es el club con el que me comprometí a principios de temporada y necesito del permiso y autorización de ellos. Estoy esperando a ver qué pasa".

Juan Pedro tuvo la oportunidad de hablar ayer con el presidente industrialista en un par de ocasiones y asegura que "no me ha dado una respuesta concreta. En principio, lógicamente, van a mirar por los intereses del club" aunque el técnico señala que su salida sería "con soluciones y compensaciones para que ellos no tengan un perjuicio deportivo y se pueda mantener la línea que yo he seguido". Básicamente consistiría en que Julio Pineda, su actual segundo, pasaría a ser el primer técnico del Jerez Industrial, quedándose además casi la totalidad del cuerpo técnico ya que Juan Pedro sólo se llevaría a uno de los entrenadores de porteros. Sin embargo, matizó que es la junta directiva del Jerez Industrial la que "tiene que decidir". "Lo único que les he transmitido es que habría que hacerlo de una manera rápida aunque ahora mismo parece difícil. Habría que llegar a un acuerdo ya entre los dos clubes aunque se firme más tarde y que yo termine esta semana en San Fernando. Al igual que entiendo al Jerez Industrial entiendo al Xerez Club Deportivo porque necesita firmar un entrenador y no puede esperar mucho tiempo".