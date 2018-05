Juan Pedro da el sí y ya perfila la plantilla del XCD

Juan Pedro Ramos seguirá al frente del Xerez CD. El técnico, tras varios encuentros con Vicente Vargas, director deportivo azulino, y varios directivos de Afición Xerecista ha dado el paso al frente, a falta de cerrar de forma definitiva tanto el acuerdo económico como otros flecos relacionados con el tema deportivo.

El entrenador jerezano, que terminó la temporada agotado mentalmente por el desgaste que supuso para él que el equipo cerrarse el objetivo de la permanencia sólo una jornada antes del final de Liga, detalla que "el lunes por la noche me reuní con el director deportivo y ya le confirmé que estaba por la labor de seguir. Tenía dudas porque estaba cansando, no tenía claro si iba a seguir entrenando o no, pero con el paso de las semanas han ido desapareciendo y ya tengo ganas de estar ahí otra vez, el gusanillo vuelve. Ellos también han mostrado mucho interés para que siguiera y aún quedan algunos flecos para firmar el contrato pero imagino que se terminarán solventando".

En cuanto al tema económico, aclara: "Me hicieron una oferta pero ha quedado a expensas de saber realmente el proyecto deportivo y el presupuesto que vayamos a manejar, las exigencias influyen. Ese tema no va a ser un impedimento para que firme ni mucho menos pero el sueldo tendrá que ir acorde al de resto de entrenadores de la categoría. No podemos hablar de una buena plantilla, de campos para entrenar y contar con un técnico que no se equipare a otros de otros clubes con las mismas expectativas. No quiero nada fuera de lugar, sé que hay gente que gana más y otros que tenemos que ganar menos, pero quiero algo coherente. Eso mismo pasa con los futbolistas, en todos los clubes hay algunos que cobran más que otros por su calidad, por su posición...".

Una vez atada su continuidad, El Pirata se ha puesto manos a la obra junto a Vargas para la confección de la plantilla. "Él es el director deportivo y estamos en sintonía, estamos de acuerdo en casi todo pero le he dejado claro a Vicente que no firme a ningún jugador antes de hablar conmigo porque nuestro presupuesto será el que será y lo que no podemos hacer es tener a futbolistas con los que luego yo no vaya a contar, todo será consensuado. Le he entregado un informe sobre la temporada, con los nombres de jugadores que no deberían seguir, con los que sí me gustaría seguir contando y con las dudas que tengo, con algunos tenemos que hablar para intentar que cambien algunos aspectos, tienen que poner más de su parte para ganarse seguir porque si mantienen la línea de la pasada temporada no estoy por la labor de contar con ellos. Eso sí, queremos hacer un equipo con gente de Jerez para tener menos problemas a nivel económico. Aquí hay gente capacitada y con nivel para competir en Tercera".

Además, apunta que "no sé lo que ganan los futbolistas, no sé en qué situación se encuentra cada uno y el tema económico hay que ajustarlo bien. En los próximos días iremos avanzando. Ahí Vicente tiene que trabajar duro porque el mercado es amplio, vamos a estar en una categoría importante y somos el XCD, un equipo atractivo. Lo que también tenemos claro es que no se puede repetir lo del año pasado, no podemos repetir la misma experiencia".

Y si a la plantilla le irán dando forma en los próximos días, lo mismo sucederá con el cuerpo técnico, formado la pasada temporada por Pineda, Barragán, Eli y el preparador físico Raúl López. "Cuando terminó la Liga, les pedí un informe sobre la plantilla, cada uno me mandó su valoración y hemos coincidido en casi todo. También les pedí que me comentaran si estaban contentos con su rol en el club y cómo estaban a nivel económico. Aún no he terminado de hablar con ellos, está pendiente ese tema pero, poco a poco, lo iremos cerrando. Trabajamos bastante bien pese a la situación tan dura por la que atravesamos".

Su sueño es que Don Bosco esté listo cuanto antes pero "hasta que no vea las máquinas dentro mantendré las dudas. Las expectativas son importantes, ahí se sentarían las bases de la temporada, es fundamental contar con tu campo, nos evitaría miles de problemas tanto a nivel de entrenamientos como de afición, que tendría una nueva casa. Si el tema del campo no sale adelante, las soluciones no serían fáciles pero también las tenemos contempladas".