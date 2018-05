Juan Pedro se plantea dejar los banquillos

El Xerez CD cerró el domingo frente al Cádiz B en El Rosal una temporada con final feliz pero de las más duras de las últimas campañas para los azulinos. El desgaste en la recta final ha sido enorme. Tanto, que Juan Pedro Ramos, técnico azulino, se plantea muy seriamente no ya abandonar el banquillo, directamente dejar de entrenar.

El jerezano no tiene claro si seguir o no y admite que "mi continuidad va a ir acompañada de mi estado anímico. He terminado muy cansado, sabía dónde me metía pero el final ha sido más duro de lo que creía. Deportivamente, pensaba que no íbamos a sufrir tanto. Las circunstancias del club son las que son pero ahora mismo he acabado con ninguna gana de seguir pero no de seguir en el Xerez CD, he terminado con ganas de no entrenar, sinceramente. Ahora mismo, no tengo ganas de continuar. Espero que con el paso del tiempo, en una o dos semanas y cuando no esté tan agotado mentalmente, pueda tomar la decisión que sea, que será la mejor para mí y para el equipo, que siempre lo voy a tener en cuenta por mi condición".

El final ha sido más duro de lo esperado, tomaré la decisión cuando esté menos agotado mentalmente"

Y si su futuro no lo siente claro, el del club espera que lo sea. "El futuro del Xerez CD siempre está en el aire, pendemos de un hilo, no sabemos si mañana vamos a seguir vivos y lo que tenemos que hacer es lo que se está haciendo, intentar sobrevivir de la manera más digna posible y luchar y trabajar por esta entidad. Esperamos y soñamos con que un día se produzca un milagro si no para solucionar todos los problemas que tenemos, porque eso es muy complicado, sí para que podamos vivir un poquito mejor, que podamos trabajar y competir al menos en igualdad de condiciones que otros clubes".

Como xerecista, la derrota en el derbi aún le duele y matiza que "no supimos jugar en algunos momentos con su ansiedad y también nos encontramos con un arbitraje bastante casero. En el penalti, yo estaba justo detrás de la portería y se lo inventa el árbitro. El gol también llega en el minuto 46 y entiendo que no debió descontar tanto. De todos modos, no culpo al arbitraje de la derrota porque ellos fueron mejores en la primera parte pero sí del marcador tan abultado, igual hasta hubiésemos tenido opciones de un 1-1 que nos hubiese metido en el partido".