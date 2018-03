Juan Pedro quiere un lleno en Guadalcacín

Los futbolistas no esconden los problemas extradeportivos pero saben aislarse a la hora de enftrenar y jugar: "Nuestro trabajo es que ellos se aíslen y que desconecten, y la verdad es que creo que se consigue. Es normal que algunos tengan más problemas que otros y que esa circunstancia les genere problemas extradeportivos pero nuestra función es que compitan, que entrenen y que lo hagan siempre al cien por cien y en ese sentido no tenemos ninguna queja, es lo que nosotros como técnicos les debemos exigir, que entrenen al máximo, que compitan al máximo y luego esa circunstancia desgraciadamente es algo familiar dentro del club y luego ellos tienen que intentar sobrevivir con ella de la mejor forma posible".

De nuevo el Deportivo ha peregrinado por varios campos para preparar el envite ante el Castilleja pero el Pirata no se queja y dice que la semana ha ido, "dentro de las circunstancias que tenemos, bastante bien. La verdad es que el día a día con el grupo cada vez me sorprende y me agrada más: las ganas, la intensidad que ponen y el trabajo que, con todas las dificultades que tenemos, realizan los jugadores... Estamos encantados todos y cada vez más a gusto y más contentos. Quizá lo que pensábamos que iba a ser un problema diario la verdad es que no lo está siendo sino al revés, es un estímulo".

Paco Borrego, José Vega y Javi Falcón, ya sin problemas físicos

Paco Borrego ha entrenado esta semana con normalidad y ha completado dos sesiones de entrenamiento sin ningún tipo de molestias, por lo que Juan Pedro podría incluirlo en la convocatoria aunque el técnico señala que "evidentemente le falta algo de ritmo. Aún no está decidido pero si no es esta semana, la que viene creo que para poder entrar en convocatoria podríamos contar con él. Ya luego tendríamos que valorar la gente que hay y sobre todo por demarcación, entrar poco a poco. Lo que no vamos a hacer es precipitarnos y que tenga una recaída de lesión ya que hemos estado esperando tanto tiempo, si tiene que esperar una o dos semanas más no pasa nada. También le va a venir bien para ir cogiendo ritmo". De igual forma, tanto José Vega como Javi Falcón han entrenado con normalidad y el que ahora se suma a la enfermería, aunque esta jornada no puede jugar por sanción, es Javi Gómez, que el jueves tuvo un pequeño esguince de tobillo. Mientras, Alberto en breve podrá empezar a hacer algo de ejercicio y Gonzalo sigue con su proceso de recuperación, y Zamora mantiene algunas molestias en el pie: "Está entrenando pero estamos siendo muy cautos, lo estamos reservando y quitándole partes de trabajo para que las pequeñas molestias no aumenten a dolor".