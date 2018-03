Juan Pedro "Si sacas pecho, aquí cualquiera te puede ganar"

Juan Pedro, técnico del XCD, asumió la derrota ante el Castilleja resignado, lamentó la falta de intensidad inicial de sus jugadores y apela a seguir trabajando para lograr cuanto antes los puntos que el equipo necesita para salvarse. "Sabemos que la categoría está muy igualada y que cualquier equipo te puede ganar. En la primera media hora, no salimos con la intensidad ni la colocación ni el acierto que requiere jugar en un campo como el Fernández Marchán, que es muy pequeño y aquí no se puede dejar jugar al contrario y hay que manejar bien las jugadas de estrategia. Con el 0-2, todo se puso más complicado, el tiempo corría en nuestra contra, apareció la precipitación y nos faltó, una vez que pasamos a jugar con 4-1-4-1 cuando salió Juanma y se marchó Eladio, especialmente puntería".

El entrenador azulino no entiende los motivos por los que el XCD entró poco enchufado al partido y advierte que "este equipo lleva toda la temporada encajando goles muy rápido, como nos pasó ante el Atlético Onubense, pero es algo que viene de largo y es una cosa muy difícil de entrenar porque los futbolistas deben tener personalidad, tienen que trabajarlo todo y demás. Es muy difícil de hacer cambiar a las personas, nos falta un poquito de experiencia, de saber estar, de entrar concentrados en el partido y mucho más en este tipo de campos, ya que no siempre vamos a tener la suerte que tuvimos en Utrera. Tenemos que mejorar, sabemos que es una carencia y es una losa para los futbolistas, que se tienen que sacar eso de la cabeza para que ese tipo de cosas no nos saque del partido".

El XCD entró tarde y mal al partido pero Juan Pedro no lo achaca a un exceso de confianza. "Soy muy benevolente con mis jugadores y creo que no, es algo que se ha hablado toda la semana. El jueves jugamos un amistoso en Trebujena y nos marcaron cuatro goles. El mensaje que yo quería mandar desde que ganamos en Utrera es que no nos podíamos relajar, que hoy en día, y más en esta categoría, al que saca un poco de pecho y juega con suficiencia al final acaba perdiendo. Sabíamos que este equipo tiene calidad aunque, al igual que el Utrera, sorprendentemente está abajo. Lo primero que hay que hacer es competir y a partir de ahí llega el resto. Nosotros tenemos gente de mucha calidad pero también la tienen ellos, tienen peligro y no supimos entrar en el partido desde el minuto uno, que es lo que hay que hacer, competir siempre. Cuando encajas dos goles, intentas levantarte y competir pero es mucho más difícil".

En el centro del campo no pudieron jugar ni Javi, sancionado, ni Alberto, aún convaleciente de su operación de apendicitis. El jerezano tampoco quiso acordarse de ellos y defendió a los que jugaron. "Todos los equipos tenemos lesionados y sancionados, intentamos alinear a los que creemos que están en mejores condiciones. Agu, por ejemplo, salió en Alcalá y esta vez se ha quedado fuera de la convocatoria. Entiendo que Javi está siendo importante pero el equipo no puede acusar la ausencia de un futbolista, también lleva Alberto, que es muy importante para nosotros, tres semanas fuera. Lo que pasa es que cuando tienes en el campo a muchos jugadores que no tienen su día se nota. En Utrera estábamos todos enchufadísimos y aquí no han tenido esa concentración, les ha faltado ese acierto y eso es normal también. Ahí ha estado la clave, que teníamos a varios jugadores que no han aprobado, han suspendido porque no han tenido su día. En cuanto a ganas y demás se les puede exigir un poco más pero no podemos decir que echamos en falta a jugadores, sería totalmente injusto".

Por último, Juan Pedro también asume que "hay que ir partido a partido. Es una frase que todo el mundo utiliza mucho ahora pero es la realidad, nuestro equipo no es tan potente como para poder decir que nos salvamos sin sufrir. Tenemos que salir a competir y a darlo todo y muchísimo más en este tipo de campos. Lo primero que hay que hacer es pelear y ser intensos porque si no es así sucede lo que nos ha pasado a nosotros, que pierdes".