A Juan Pedro no le salen las cuentas para la salvación

A Juan Pedro Ramos, entrenador del Xerez CD, empiezan a no cuadrarle ya las cuentas para conseguir la permanencia tras el duro revés encajado el domingo en El Torno frene a Los Barrios. El Deportivo perdió ante un rival directo y dejó escapar otra buena oportunidad para haber sellado su objetivo.

Aún dolido por la derrota, resalta que "en caliente es mal momento para hablar de lo que puede pasar. Me quedé con la sensación de haber quemado otro cartucho más, una oportunidad más de tener una semana tranquila de trabajo. Ahora, volvemos a estar un poquito más metidos en el fango, con tres partidos todavía por delante. El primer objetivo era evitar sufrir hasta el final pero viendo los altibajos que tiene el equipo, me parece a mí que hasta el último instante vamos a pasarlo mal. La sensación es esa, de que hay errores que se vuelven a repetir y no nos lo podemos permitir. Hay jugadores que no están del todo bien, que no están en su mejor momento, y lo estamos acusando".

El tropiezo ante Los Barrios, el preparador azulino lo explica así: "En el primer tiempo, ya nos pudimos haber ido perdiendo al descanso 0-2 porque ellos empezaron muy metidos y generaron varias ocasiones claras, que no supieron definir. El segundo tiempo comenzó con la misma tónica, la primera que tuvieron nos la enchufaron y ahí fue cuando despertamos nosotros. Poco a poco, empezamos a dominar el partido. Ellos, evidentemente, con resultado a favor buscaron mantenerlo y no fue fácil. Poco a poco, se fueron metiendo en su campo y generamos algunas ocasiones que podrían haber desembocado en un justo empate. Haciendo un balance global, cada equipo tuvo un tiempo de control, pero el fútbol es así. Nosotros no hemos tenido acierto de cara a portería y la diferencia es que ellos han competido los noventa minutos y nosotros tan sólo cuarenta".

Juan Benítez fue suplente y 'El Pirata' razonó que no fuese titular: "Tuvo problemas estomacales. Yo siempre le pregunto a mis jugadores, les pido que sean sinceros, me dijo que no ha había podido descansar bien y optamos por Guille para que no tuviera que salir de inicio y así tener un cambio seguro y de garantías. Juan para nosotros es un jugador muy importante pero no dependemos de ningún jugador en concreto, sino del bloque. Nosotros en el primer tiempo no fuimos sólidos, ni tuvimos claras las ideas, las cosas que se habían trabajado no se hicieron sobre el campo. Muchas veces pecamos de lo que somos, un equipo con gente veterana buena, pero mucha gente joven y nos falta picardía, estamos verdes en la toma de decisiones. Al final, por lo menos, tiramos de orgullo y apretamos para haber podido empatar el partido".

Ahora, les queda una final el domingo en el derbi ante el Guada: "Con el Guadalcacín tendremos la misma circunstancia que ante Los Barrios, Castilleja o Espeleño. Es un partido con un rival directo, en el que perder permite al adversario recortarte tres puntos y tú no sumas, en esa tónica al final la renta la hemos perdido. Estamos en la misma situación que todos los equipos que están ahí, hemos perdido la renta que teníamos y ya no tenemos margen de error con tres partidos para el final".