Juanma Aguilar acepta la oferta del Xerez CD y sigue

Juanma Aguilar también seguirá en el Xerez CD. El centrocampista sub 23, que llegó a la entidad azulina a finales del pasado año procedente de El Torno, ha aceptado la propuesta que le ha hecho la entidad para continuar. Muy del agrado de Juan Pedro, ya que le conoce perfectamente de su etapa en la cantera xerecista antes de sufrir su grave lesión de rodilla, el técnico azulino estaba muy interesado en la continuidad de un jugador con mucho fútbol en sus botas.

El central Ángel también se ha reunido ya con Vicente Vargas, director deportivo xerecista, y en los próximos días dará una respuesta al ofrecimiento que le han realizado. Por contra, Eladio, otro de los futbolistas que llegó antes de que se cerrara el plazo para realizar fichajes, ya sabe que no entra en los planes de los técnicos paras la próxima campaña. Tras la ronda de consultas de la pasada semana, sólo quedan por negociar con el club futbolistas como Jose Vega o Guille.

Vargas explica sobre cómo va tomando forma el proyecto para el ejercicio 18/19 que "vamos poco a poco. Lo mejor de este año es que en temporadas anteriores lo primero que me preguntaba todo el mundo es si íbamos a salir a competir y esta campaña se habla ya de fichajes, de tener un campo para jugar nuestros partidos y para entrenar, de un configurar una buena plantilla y estamos todavía a primeros de junio. Esto supone un gran avance, un paso al frente importante a pesar de todos los problemas que hemos tenido. No nos podemos olvidar de todo lo que hemos sufrido pero creemos que esta segunda temporada en Tercera va a ser buena. Estamos empezando y no hay que correr tanto, no hay que tener prisas".

Respecto a los fichajes, resalta: "Lo de Jairo decidimos cerrarlo pronto porque es un portero muy cotizado en la zona y la portería había que reforzarla. En cuanto a Valencia, estamos también muy contentos con el delantero. Es un futbolista que por aquí no es muy conocido porque estaba en Alemania por motivos de estudio, ahora ha terminado, ha vuelto y su trayectoria es importante. El Real Madrid pagó por él muchísimo dinero al San Fernando y luego jugó en el Sevilla Atlético. Nunca ha militado en categoría regional, siempre ha estado en Tercera y Segunda División B. Es joven, le ha convencido el Xerez y la ilusión que tenemos depositada en este nuevo proyecto".

También destaca el director deportivo lo importante que ha sido para la entidad alcanzar un acuerdo para renovar a dos de los tres capitanes del plantel, Israel Durán y 'Chino' Quirós. "Son dos de los iconos de este equipo en los últimos años y se han merecido con creces la renovación. Son dos futbolistas a los que había que respetarle lo que han significado esta temporada y lo que han hecho por el equipo".

Vargas ha mantenido contactos también con futbolistas como Pedro Carrión, Juanito Benítez o David Zamora y espera su respuesta "esta semana, porque les dije que tenían ocho días para que se lo pensaran. Imagino que lo estarán valorando todo y que en los próximos días me comunicarán la decisión que adopten".

Igualmente, apunta: "Hay que estar tranquilos con el tema de las renovaciones. Insisto en lo que he comentado antes, estamos todavía a primeros de junio y si hay que esperar quince o veinte días, pues se espera y no pasa nada. Y con los fichajes pasa igual. No hay que correr, porque si uno corre demasiado se tropieza y se cae".

Por último, valoró que tal y como está la plantilla y en función de los que finalmente se queden, los futbolistas que lleguen tendrán el visto bueno de Juan Pedro. "El equipo hay que hacerlo consensuado con el entrenador. No se pueden traer jugadores que luego el entrenador piense que no son útiles para el sistema de juego que él quiere imponer. Los que lleguen serán consensuados y, poco a poco, iremos viendo qué pasa y cómo se va moviendo el mercado en los próximo días. Estamos trabajando tranquilos".