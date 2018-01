Juanma, firmado y sólo pendiente de ser inscrito en la Andaluza

El Xerez CD busca fichajes a contrarreloj. A falta de pocas horas para que se cierre el mercado, el Deportivo sólo tiene cerrada la contratación del joven centrocampista Juanma Aguilar, procedente de El Torno y que lleva ya varias semanas entrenando con el plantel azulino.

Vicente Vargas ha mantenido contactos con "al memos ocho o nueve jugadores y los primeros que obtengan la carta de libertad de sus clubes serán los que podamos firmar, ya que el tiempo no corre a nuestro favor. Hay futbolistas con los que tenemos acuerdos cerrados pero mientras que no resuelvan su situación no podemos hacer nada".

En esa situación se encuentra el centrocampista Alberto Jurado, que pertenece al San José. Además, el club llegó a un acuerdo total tanto con Álex García como con Albino, que seguirán en la plantilla.

El técnico jerezano aclara que "ahora todos los clubes nos encontramos en la misma situación, todos nos encontramos cerrando las plantillas y hasta última hora no nos van a dar el visto bueno. Espero poder cerrar más fichajes, ya que necesitamos al menos cinco jugadores más".

Por otro lado, el plantel xerecista, que ayer tuvo el día libre, vuelve esta tarde a los entrenamientos en Nueva Jarilla y empezará a preparar su cita ante el Cabecense. Para ese partido, Vargas ya sabe que no podrá contar ni con Guille, que sigue recuperándose de su rotura de fibras, ni con Agu, que también continúa con molestias tras fracturarse una costilla en Gerena.