La Juventud, apercibida de clausura

El Deportivo, con problemas para entrenar en césped otra semana

El Xerez CD, al igual que le sucediera la pasada semana de cara a su compromiso ante el Salerm Puente Genil, tiene problemas para entrenar en un campo de césped natural y así poder preparar mucho mejor su partido del domingo, a partir de la cuatro y media, ante el Rota en el Navarro Flores. Vargas ha solicitado hasta en dos ocasiones a la Delegación de Deportes un campo de césped natural pero Deportes le ha argumentado que no puede satisfacer su petición porque Medio Ambiente recomienda que esta semana no se carguen los terrenos de juego ni de La Juventud ni de Chapín debido a las fuertes lluvias caídas durante los últimos días. El problema para el Xerez CD, además, es más grave, ya que debe repartir sus horas de entrenamiento con el equipo juvenil en el Anexo de La Juventud y apenas tienen tiempo. Ayer, la plantilla sí pudo ejercitarse sin problemas porque el juvenil disputó su partido del fin de semana en Cádiz, que fue aplazado por la lluvia. Vargas lamentó ayer "no tener un campo de césped natural para poder entrenar. No estamos teniendo suerte con la lluvia. La verdad es que la alegría dura poco en casa del pobre". Por otro lado, el técnico xerecista se muestra preocupado por las bajas, ya que si bien es cierto que recupera a Quirós, Alberto y Abraham, pierde a Israel y tanto José Vega como Agu están renqueantes. El primero tiene problemas musculares y el centrocampista arrastra molestias en un tobillo por una dura entrada que recibió el domingo. Además, Casares, Barragán, Javi y Rubén están descartados una semana más y les queda para largo.