Kevin y Agu también siguen en el Xerez CD

El Xerez CD ha amarrado las renovaciones de Agu y Kevin, que regresa a Jerez tras acabar sus estudios en Viena, y sigue pendiente de llegar a un acuerdo para la continuidad de Pedro Carrión y David Zamora, con los que Vicente Vargas, director deportivo azulino, aplazó a mañana la reunión que tenían prevista ayer.

Agu y Kevin -que ocupará plaza sub 23- se unen a Guerrero, Quirós y Álex García, con los que también hay acuerdo para continuar, y Juanma Marchante y Alvi, los dos primeros refuerzos de la plantilla. La intención de Vargas es avanzar esta semana en las renovaciones pendientes para así saber qué retoques hacen falta en la plantilla.

Mientras, el Deportivo sigue pendiente de Sergio Narváez, al que le ha hecho una oferta aunque el centrocampista jerezano aún no ha contestado porque en principio es reacio a bajar de Segunda B a Tercera, y es que tiene ofertas de la categoría de bronce: "Con Vicente Vargas ya hemos hablado, me ha puesto el contrato sobre la mesa y todo lo que sea de tu tierra bueno es, y si es del Xerez Club Deportivo, encantado. Hemos hablado, él sabe mi opinión, sabe mi situación, no es fácil porque estoy ahora muy a gusto, creo que puedo aprovechar tres o cuatro años más. De momento estamos ahí, quién sabe si en una semana o dos me decanto y digo Xerez, pero de momento quiero seguir en la ruleta de Segunda B, me gustaría", dijo ayer en declaraciones a la SER.

El Ejido y el Marbella están interesados en contar con el mediapunta jerezano de 31 años, que aún no ha tomado una decisión: "Sé que es muy bonito jugar aquí en Jerez y con mi hermano mucho más, te lo tienes que pensar bien y es complicado, porque fuera también estoy muy a gusto y quiero aprovecharlo lo máximo posible. Me lo voy a pensar, no le he dicho a Vargas ni que sí ni que no, él ha entendido my situación y le he dicho que si puede esperar, que espere un poco, tengo ahí una oferta del Ejido de dos años, es un proyecto que están haciendo con mucha ilusión".