Lleno, por favor

Guadalcacín y Xerez CD se la juegan en el derbi de domingo a las doce de la mañana y ambas entidades hacen un llamamiento a sus aficiones para que acudan a esta importante cita para animar a sus respectivos equipos.

La junta directiva del Guada estima que más de mil aficionados se pueden dar cita en el Antonio Fernández Marchán y para ello van a reforzar hasta las medidas de seguridad -habrá más efectivos de la Guardia Civil y también seguridad privada- y pide a todos los seguidores que acudan con tiempo a las instalaciones municipales, ya que se pueden formar colas para acceder al campo.

Manuel Jiménez, presidente del Guada, destaca que "es un partido muy importante para los dos equipos, nos jugamos la vida, ojalá hubiésemos llegado ya los dos salvados y se hubiese convertido en una fiesta para el fútbol jerezano, que de todos modos debe serlo. El XCD nos va a visitar por primera vez en su historia en competición oficial y es algo muy bonito. Las relaciones son excelentes, están como en su casa porque les dejamos nuestras instalaciones para que puedan jugar como local, y que gane el mejor, que en este caso tiene que ser el Guada. Ellos lo tienen más fácil. Aunque pierdan con nosotros, si le ganan al San Roque la próxima semana aquí en nuestro campo lo tendrán hecho. Nos vamos a salvar los dos. Sería muy bonita una Tercera la próxima temporada con Guada, Xerez Deportivo y Xerez DFC, íbamos a disfrutar todos muchísimo".

Jiménez hace un llamamiento a su afición y le pide que "acuda al campo, que jugamos de local y no puede haber más aficionados del Xerez que nuestros. También me gustaría que estuviesen temprano en el campo para que animen a los jugadores desde que salgan a calentar, tienen que sentirse arropados".

El mandatario de los azules lamenta que el Guada "por el gran trabajo que están realizando tanto los técnicos como los futbolistas no esté ya salvado. La verdad es que nos faltan tres o cuatro puntos que se nos escaparon sin deber. Por ejemplo, el Castilleja, cuando era colista, nos ganó a nosotros y ganó también al Xerez en nuestro campo y se ha llevado seis puntos de aquí. Luego, fuera, también nos han empatado partidos casi al final o los hemos perdido incluso. El calendario no es fácil pero lo podemos conseguir, después nos toca viajar a Ceuta, que ya está clasificado para la disputar la liguilla, y recibiremos al Atlético Onubense, en otro partido a vida o muerte porque ellos también se la están jugando o igual no les llega la remontada dependiendo de los resultados. La verdad es que hay muchos equipos implicados y puede pasar de todo en estas jornadas que restan para el final".

Y si el club pide a la afición que no falle, los seguidores del Guada también se están movilizando de forma paralela. Así, a las diez y veinte del domingo se han citado en la plaza Artesanía, que es donde desayuna el equipo, para "acompañar a los jugadores hasta el campo y llevarlos en volandas hasta la victoria".

El Xerez CD, a través de sus redes sociales, también pide el máximo respaldo a sus fieles. Bajo el lema 'azulinízate' "queremos que el Fernández Marchán rebose de azul y para ello necesitamos tus bufandas, banderas, camisetas... No faltes".

Igualmente, reclaman: "Contamos contigo para darle a los jugadores el recibimiento que merecen a las diez y media y también para que durante los noventa minutos no pares de animar. Formaremos una grada de animación en uno de los fondos para empujar a los nuestros durante todo el encuentro, no dudes en unirte ¡Te necesitamos más que nunca!".