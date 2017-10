"Llevaba varios meses sin jugar y necesitaba ya confianza"

álex García, guardameta del Xerez CD, vuelve a respirar tranquilo y a sentirse realizado bajo los palos. El portero azulino comenzó como suplente de David Zamora pero la lesión de su compañeros le ha dado la oportunidad de convertirse en titular. En principio, los problemas físicos del isleño no parecían tan importantes pero el xerecista acumula ya cinco encuentros consecutivos como titular. De ellos, sólo en el primero ante el Algeciras no estuvo a la altura que se esperaba de él y encajó cuatro goles. Después, se ha afianzado y el equipo encadena ya cuatro partidos seguidos sin perder, en los que ha recibido sólo un tanto. Logró echarle el candado a sus dominios en tres oportunidades, ante Alcalá, Ceuta y Atlético Onubense.

Álex admite que "ahora estoy mucho más tranquilo. Para un portero la confianza es lo más importante. Llevaba varios meses sin disputar un partido oficial y no me resultó fácil afrontar la situación del día del Algeciras. No iba ni preparado para jugar. David iba a ser el titular pero en el calentamiento se lesionó y tuve que salir caso sin pensarlo, no iba con la idea de jugar. Me traicionaron los nervios y no fue fácil pero ya lo superé. Tengo experiencia tanto en Tercera en el Arcos como en otras categorías. Para un portero todo es cuestión de confianza y partidos. Me encuentro en una situación mucho más cómoda y, además, las cosas nos están saliendo bien. El equipo está remontando y tengo muchísimas ganas de seguir defendiendo la portería".

Precisamente sobre la marcha del XCD, el meta destaca que "tenemos una buena base de equipo, poco a poco tenemos que ir a más. Contamos con muchos jugadores contrastados en la categoría y no debemos pasar problemas. Lo mejor de todo es que tenemos un gran grupo tanto a nivel de compañeros como futbolístico y eso es un privilegio. Nos costó arrancar pero es más normal nuestra situación de ahora que la de principio. Hay jugadores que han ido mejorando, como Isra, que está muy bien, o Gonzalo, que nos ha dado mucha seguridad en el lateral derecho. Todos estamos ahora aportando mucho más y la suma de todo es lo que nos está permitiendo escalar".

Bajo su punto de vista, la cita frente al Utrera va a ser "complicada, en Tercera ningún equipo te da facilidades, todos te crean problemas y te pueden hacer daño. Hace varias jornadas, nosotros le ganamos a Lebrijana en su campo y luego llegaron ellos a Ceuta y también derrotaron a un equipo que por el potencial que tiene es de los que tienen que estar arriba peleando por la fase de ascenso. Hay que ser competitivos y suerte para que la pelota entre. Si se cumplen esas premisas, pelearemos por estar arriba. El Utrera tiene un buen equipo y juega bastante bien al fútbol. La clasificación está apretadísima, nos encontramos en una situación en la que si ganamos un partido nos enganchamos al grupo de los mejores y si perdemos nos volvemos a meter otra vez en la zona baja".

El partido se jugará una vez más en el Andrés Chacón de La Barca y Álex García tiene la misma opinión que sus compañeros, está loco por volver a jugar en Jerez. "Somos un equipo de Jerez y queremos jugar en nuestra ciudad, que es Jerez. A todos los niveles es lo que necesitamos. Estamos contentos con la afición que se desplaza cada quince días a La Barca para apoyarnos pero hay muchas personas mayores que no pueden viajar y no pueden ver los partidos... Le estamos muy agradecidos a La Barca porque nos ha dado su campo y nos están tratando como si fuésemos de allí pero lo que queremos es jugar aquí, necesitamos volver a Jerez. Y a nivel de entrenamientos también todo nos resulta muy duro, no es fácil coger carretera a diario".