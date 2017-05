"A Lora hay que ir a ganar". Ese es el mensaje claro que quieren enviar los futbolistas del Xerez Club Deportivo esta semana. Al equipo de Vicente Vargas le basta con sumar un punto en casa del conjunto sevillano, descendido este domingo tras caer en San Juan, para celebrar el ascenso a Tercera División. Pero una de las máximas de este deporte dice que quien sale a empatar termina perdiendo. Así que la consigna desde el vestuario es clara: sólo vale la victoria.

José Vega, uno de los jugadores con más peso específico en la escuadra de Vicente Vargas, avisa de que en Lora "no lo vamos a tener fácil pero con esta misma actitud yo creo que lo vamos a conseguir. Ahora nos hemos puesto segundos, hay dos equipos por detrás y seguimos dependiendo de nosotros pero hay que puntuar en Lora".

Queríamos llegar al final con opciones y aunque no será fácil creo que lo lograremos"En el vestuario todos somos hermanos y esa actitud luego se refleja en el campo, vamos todos a una"Los hemos tenido así de gordos y creo que nos lo merecemos, pero nos queda un partido"No es tarde para que los xerecistas vuelvan a su casa, tienen las puertas abiertas, ojalá vengan muchos a Lora"

El extremo zurdo del Xerez CD asegura que a principios de temporada "todos teníamos esta ilusión pero sabíamos que era complicado porque había muchas dificultades. Igualmente también sabíamos que había un buen equipo y al final las expectativas se han cumplido, estamos todos muy contentos y lo que queríamos era llegar al final de Liga con opciones. Lo hemos conseguido con creces". Y es que al equipo poco más se le puede pedir después de un año con muchísimas dificultades extra deportivas: "Hemos tenido que entrenar en campos de tierra, en campos que desconocíamos por completo, sólo una hora. Las dificultades han sido extremas pero estas cosas te hacen más fuerte, hacen piña el equipo y al final se refleja en el campo".

El Xerez CD se ha colocado segundo gracias a una racha de seis victorias consecutivas y José Vega tiene claro cuál es la clave: "Vamos todos a una, tanto el que juega como el que no; todos somos hermanos porque desde el que se queda fuera hasta el que juega todos los minutos lo siente igual y se alegra por las victorias y por los éxitos del compañero. Eso se refleja en el campo y este año ha sido fundamental esa actitud, de la gente que rodea al club, de la afición, que no es una masa social grande pero que se nota mucho en el campo".

Precisamente, el campo de La Juventud registró una gran entrada y Vega agradece el apoyo: "Es un orgullo para todos los que estamos en el club que vengan casi tres mil personas. Ojalá estén apoyando parte de esta afición en Lora y lo podamos conseguir. Después de todo lo pasado el equipo está ahí y por la gente que nos está apoyando y por los que están luchando para que el club siga adelante hay que dar la cara. Es un premio grande el que podemos conseguir la semana que viene y ojalá que se cumpla".

En la misma línea se expresa otro de los puntales del equipo, Antonio Quirós. El lateral diestro no quiere oír otra cosa que no sea ganar en casa del Lora: "A mí el empate no me vale. Tenemos que ir a ganar y a intentar quedar segundos ahora que nos hemos metido en esa plaza. No podemos salir a empatar porque no es lo más conveniente". Quirós apuesta por acabar en la segunda plaza, que sería redondear una temporada ya de por sí sobresaliente. "El Rota se la estaba jugando a vida o muerte y en su casa no es un equipo que se ablande. Sabía que el Puente Genil no iba a ganar allí y ahora estamos segundos, así que estupendo. Ascender como segundos sería maravilloso, mejor temporada no puede haber. Pensábamos en la tercera plaza pero se nos ha presentado esa oportunidad y vamos a intentarlo".

El jugador azulino, que ya vivió el ascenso a División de Honor con el Xerez CD la temporada pasada, puede sumar un nuevo ascenso el próximo domingo, resaltando que la clave está en la calidad humana que hay en el vestuario pese a que también se han vivido momentos malos: "Al principio, con tantas adversidades, luego que no hemos podido firmar a nadie... las cosas han salido así, los hemos tenido así, muy gordos, y la verdad es que nos lo merecemos. La clave ha sido el compromiso de todos y, aparte, los cuatro o cinco cracks que vinieron".

Por último, el jugador xerecista valoró positivamente el apoyo de los aficionados que asistieron en gran número a La Juventud y pide que se desplacen a Lora: "Siempre te alegras y nunca es tarde para que los xerecistas vuelvan a su casa, nosotros tenemos las puertas abiertas. Y ojalá vengan a Lora a ver el ascenso porque estoy convencido de que lo vamos a conseguir porque además nos lo merecemos. Fue un orgullo ver a tanta gente en La Juventud y estoy seguro de que si damos ese paso a Tercera División, el año que viene vamos a tener a muchísima afición con nosotros".