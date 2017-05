Lunes de resaca para el XCD

La goleada por 0-4 cosechada por el Xerez Deportivo el pasado domingo en Valverde frente a la Olímpica ha desatado la euforia entre los aficionados xerecistas, que ahora sí piensan que su equipo puede lograr el ascenso a Tercera División. La próxima cita será en La Juventud, casi con toda seguridad, el domingo por la tarde, ante el Chiclana, que llegará a Jerez con la soga al cuello, aunque en estos momentos está fuera de los puestos de descenso por mejor diferencia de goles con la Olímpica Valverdeña.

Técnicos y jugadores azulinos disfrutaron ayer de la Feria, como no podía ser menos, y hoy la plantilla ya regresará al trabajo para comenzar a preparar la importante cita frente a los de José Antonio Neva.

Vargas, que el domingo por la tarde se desplazó hasta Puente Genil para presenciar el encuentro entre el Salerm y el Estrella, aún ve el ascenso complicado y no lanza las campanas al vuelo. "El triunfo del Puente Genil nos abre más el abanico de opciones de ascenso pero aún se pueden producir muchas situaciones con seis puntos en juego. Con todo lo que hemos trabajado para estar ahí, aún no hemos hecho nada, necesitamos ganar cuatro puntos y nadie regala nada. Es verdad que podemos subir la próxima jornada dependiendo de algunos resultados pero primero tenemos que ganar nosotros y luego esperar. Si sumamos los tres puntos, dependeremos de lo que haga el Ciudad de Lucena en Cartaya. Hay que ir partido a partido. Esa filosofía nos ha dado buen resultado y no la podemos cambiar".

Los futbolistas tienen permiso para acudir a la Feria hasta el jueves y el club se plantea concentrar a la plantilla en Arcos. "Los jugadores son jóvenes, tienen sus familias y es normal que disfruten pero saben también lo mucho que nos estamos jugando y confío totalmente en su responsabilidad. Saben que tienen que cuidarse porque el domingo sí que tenemos una final ante el Chiclana. Somos sufridores natos y lo vamos a pasar mal hasta el final. Esta semana tenemos que volver a esperar a ver qué pasa con los horarios de entrenamientos porque con la Feria n podemos hacerlo por la mañana y hay futbolistas que trabajan".

En cuanto a la opción de concentrar al equipo no la descarta: "Nos planteamos la posibilidad siempre y cuando los futbolistas den el visto bueno. No somos profesionales y no les podemos obligar pero si todos nos ponemos de acuerdo existe un ofrecimiento por parte de uno de los colaboradores de nuestro club para concentrarnos viernes y sábado en Arcos".

La hora y el día del partido "aún no está decidido. Es fiesta y no lo tenemos cerrado. Es un encuentro importante, al que puede asistir mucho público, Jerez se va a volcar con el equipo, es el último en casa y estos jugadores se merecen que les apoyen por lo que están consiguiendo. El domingo no hay Feria ya y creo que la gente acudirá independientemente de la hora, creo que tendremos la mejor entrada de la temporada y la hora será la mejor posible".

'Chino' Quirós, uno de los capitanes del Xerez CD, no pudo jugar por sanción en Valverde pero no se perdió el encuentro. "La roja ante la Roteña fue injusta, no fue ni penalti. El árbitro se equivocó y me tocó a mí, espero jugar estos dos partidos que restan. Un partido como el de Valverde no me lo podía perder y, además, mi obligación era estar junto a mis compañeros. Nos jugábamos mucho, volvimos a demostrar que estamos en un buen momento y volvimos con tres puntos que nos dejan a las puertas del ascenso pero aún queda, aunque el sueño está a un pasito. Hay que disfrutar de la situación en la que estamos, hasta el jueves nos dejan estar en la Feria. Todavía queda pero estamos preparando un escrito por si subimos para que quiten la estatua del Minotauro y pongan una de Vargas".

Sobre los dos partidos que restan, el lateral, al igual que su entrenador, es cauto. "Todo lo que hemos conseguido hasta el momento ha sido a base de esfuerzo y sacrificio y tenemos que mantener la idea del partido a partido. El Chiclana en la primera vuelta nos creó muchísimos problemas, nos ganó y ahora no podemos fallar. Si la afición se vuelca como lo hizo en Valverde y como lo hizo en el encuentro frente a la Roteña, los tres puntos no se nos van a escapar. A ver qué hace el Ciudad de Lucena y si al final nos la tenemos que jugar en Lora".