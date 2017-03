Lupe León, quiromasajista del XCD que se inspiró en Pepe Benítez

Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Guadalupe León López-Cepero lo 'celebrará' como todos, trabajando. Desempeña su labor diaria entre 'Qmasaje Jerez' y una escuela de danza en Vista Hermosa, es quiromasajista del Xerez CD y madre de dos niñas, una de ellas, Sandra, jugadora del Sevilla FC.

Practicó atletismo durante muchos años, entrenaba cada tarde en Chapín junto a su novio, ahora su marido, y allí se forjó gran parte de su vocación por la profesión que en estos momentos desempeña y también aumentó su xerecismo. No es para menos. En el Municipal, compartía cada tarde vivencias con Pepe Benítez, masajista de la entidad azulina durante varias décadas y una de las personas más queridas en los casi setenta años de historia de la entidad.

"Me siento orgullosa del grupo, me trata fenomenal y estoy en mi equipo de siempre, soy xerecista desde niña"

Lupe nunca imaginó cuando apenas era una adolescente que terminaría ocupando el puesto de su admirado Pepe Benítez. "Aprendí mucho de él, me inspiró para elegir este trabjo y le tengo un gran cariño, era un masajista de los de verdad, de los de la vieja escuela, era un máquina. Nunca olvidaré el primer masaje que me dio. Me había lesionado y me comentó que me pasara por el estadio cuando todos los jugadores se hubiesen marchado ya, que iba a intentar acelerar mi recuperación. Cuando entré en el vestuario y me tendí en la camilla, me dio una toalla y me comentó que la mordiera fuerte. Le dije que cómo iba a morder eso, que no hacia falta. Cuando me metió el puño en la pierna, yo no tenía toalla para morder, eso era sentir dolor. Había gente incluso que pensaba que mi hija mayor era su nieta porque siempre estaba con él allí en el campo, todavía conservo fotos de los dos en Chapín".

Con el paso del tiempo, Lupe se fue "formando con apuros porque todos los cursos son carísimos y el año pasado llegué al Xerez CD por casualidad. Empecé a dar masajes a los jugadores dos días a la semana con un compañero y luego me comentaron la posibilidad de estar también en los partidos. Antes, había trabajado durante cinco años pero con atletas, en el fútbol mi primera experiencia es esta y estoy encantada y orgullosa. Me siento valorada, me respetan y me tratan fenomenal en el vestuario. El grupo es una gran familia y, además, estoy en mi club de toda la vida, soy xerecista sufridora desde pequeña. He visto al equipo en Segunda B, en Segunda A, en Primera y ahora en estas categorías".

La jerezana admite que "me faltan horas al día para compaginar todas las cosas pero saco tiempo. Esta temporada, por ejemplo, acudo también a los entrenamientos y estoy en todos los partidos, así que tengo que organizarme. Cuando te gusta tu trabajo, haces todo lo posible para poder desempeñarlo lo mejor posible. No obstante, me lo ponen fácil. No me puedo quejar".

Dentro del vestuario, la quiromasajista azulina desvela que "hay jugadores de todo tipo. Cada uno tiene sus manías pero no me dan problemas. Los hay como Pedro Carrión, José Vega o David Narváez que, al venir del fútbol profesional, necesitan un masaje antes de los partidos para activarse".

Por último, es optimista y se apunta al ascenso. "Están trabajando fenomenal, forman un grupo fuerte y están demostrando capacidad para superar todas las adversidades. Yo no descarto nada, empezamos últimos y ahí estamos".