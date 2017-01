El Xerez CD, a La Barca

Los técnicos de Medio Ambiente han recomendado a la Delegación de Deportes que no se disputen partidos en La Juventud esta jornada para que el proceso de resiembra pueda culminar con éxito. El estado del césped ha mejorado bastante en relación a la pasada semana, pero el terreno de juego aún presenta calvas y en la zona de las bandas no ha agarrado bien la hierba. Laura Álvarez, delegada de Deportes, ha explicado que "no es viable jugar, el césped no está aún fuerte y necesitamos que esté bien para lo que resta de temporada".

La Delegación de Deportes ha vuelto a asignar el campo de La Granja al Xerez Club Deportivo para el derbi de este fin de semana ante el Cádiz B tras la recomendación de Medio Ambiente de no utilizar aún La Juventud por la resiembra.

Deportes envió ayer por la tarde al club azulino una escueta comunicación, en la que le detallaba: "Respecto a su solicitud de partido el día 15 de enero de 2017, comentarle que, una vez recibido informe de la Delegación de Medio Ambiente, no se permite el uso del campo de La Juventud. Por lo tanto, se le comunica que está disponible el campo central del complejo La Granja, desde las 15:00 horas para que pueda poner su partido a las 16:30 horas del domingo 15 de enero de 2017. Rogamos nos comunique su decisión para trasladarlo a planning de personal".

Esas instalaciones, al igual que la pasada semana, han quedado totalmente descartadas. En esta ocasión, el tema de la seguridad es el que más preocupa, ya que en La Granja el partido puede ser seguido desde la calle y es más complicado controlar todo el perímetro del recinto para que no se produzca ningún tipo de incidentes.

El club, después de una reunión en la que estuvieron presentes técnicos, jugadores e integrantes de la Asociación 'Afición Xerecista', decidió fijar el encuentro el domingo a las cinco de la tarde en el Andrés Chacón de La Barca de la Florida por "motivos técnicos".

También se barajó la opción del Antonio Fernández Marchán de Guadalcacín pero técnicos y jugadores optaron por La Barca para este compromiso, un escenario en el que ha entrenado ya esta temporada en un par de oportunidades y con unas dimensiones algo mayores dimensiones que el de Guadalcacín.

De todos modos, el club pedirá hoy Chapín para intentar disputar allí el derbi, aunque sabe que es prácticamente imposible que le concedan el Municipal.

De hecho, Laura Álvarez, delegada de Deportes, justificó ayer en la Cadena Ser los motivos por los que el Xerez Deportivo no podía utilizar en estos momentos el Municipal: "No está al corriente de los pagos con este Ayuntamiento según me informan los técnicos", y también argumentó que si habían tomado la decisión de ofrecer La Granja para la disputa del derbi era porque tenían el visto bueno de las fuerzas del orden.

Sobre la entrada o no en la convocatoria del uso de instalaciones del Deportivo para el próximo curso, la delegada desveló: "La convocatoria no está resuelta a día de hoy y es una cuestión puramente técnica. Esta delegada mientras los técnicos no informen no sabe si el Xerez Club Deportivo está dentro o fuera, lo que sí es verdad es que hay una situación de impago, los demás clubes y asociaciones que solicitan las instalaciones municipales o bien han pagado las deudas o bien han llegado a un acuerdo para fraccionar la deuda y el Xerez CD, que aún tiene plazo para pagar esas deudas, aún no ha pagado nada".