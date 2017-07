El XCD encara su semana más exigente de trabajo

La suerte está echada para el Xerez CD. Vicente Vargas, director deportivo y entrenador azulino, ya tiene su plantilla cerrada de cara al inicio de Liga esta temporada en Tercera División frente al Ciudad de Lucena de Diego Caro el próximo 27 de agosto. El calendario ha sido caprichoso y enfrentará a dos recién ascendidos

en la jornada inaugural. Los xerecistas firmaron su salto de categoría al empatar a uno en Lora a finales de mayo y los cordobeses, que terminaron cuartos, subieron gracias al ascenso del Écija Balompié a Segunda División B a finales de junio tras dejar en la cuneta al Olímpic de Xátiva, equipo en el que jugaba el ahora azulino David Polaco.

El plantel xerecista tiene en estos momentos completas las 23 fichas (16 mayores de 23 años) que permite la Federación en Tercera tras las contrataciones en los últimos días de dos sub'23, el central Ángel, que será presentado hoy en Indoor Jerez (11:30) procedente de la Olímpica Valverdeña, y el delantero Fran Jiménez, que ha convencido a los técnicos con su trabajo durante el tiempo que ha estado a prueba. El ariete militó el pasado curso en las filas del Guadalcacín y también pasó por la cantera del Cádiz CF.

Los azulinos encaran una dura semana de trabajo para ir recargando las pilas para el inicio de Liga y tienen una doble cita en el Puntas Vela, mañana se miden al San Fernando y el viernes, a la Roteña, esta temporada en Primera Andaluza tras su descenso.

Los xerecistas se medirán al equipo de José Pérez Herrera en el Puntas Vela con el Trofeo Rafa Verdú, organizado por 'Afición Xerecista' en juego a partir de las nueve de la noche. Finalmente, el Ayuntamiento no accedió a que el partido se disputase en La Juventud. Deportes no dio permiso al estimar que el XCD hacia de anfitrión y se encuentra cumpliendo su sanción por el impago de las instalaciones.

Vicente Vargas, técnico xerecista, ha sido una de las personas encargadas de llevar a cabo los contactos con la directiva de la Roteña y le ha querido dar las gracias públicamente por su comportamiento y por haberse volcado una vez más con su equipo. "Estamos muy agradecidos tanto a la Roteña, por las facilidades para la cesión del campo, como al San Fernando. Pese a todas las peticiones que tenían, su comportamiento con nosotros ha sido excelente. Ha esperado a que tuviésemos campo y no ha cerrado otros amistosos que sé le habían solicitado. En cuanto le comentamos que teníamos que jugar en Rota y en el Puntas Vela nos dieron el sí. Son gestos que hay que valorar muchísimo. Nos encontramos en una situación complicada en estos momentos por la sanción de no poder jugar en Jerez y ellos no han dudado a la hora de ayudarnos. Insisto, le estaremos agradecidos siempre. Tampoco me quiero olvidar del Ayuntamiento de La Barca ni del Florida, que se han volcado igualmente con nosotros y que ya lo hicieron el año pasado cuando les necesitamos, al Xerez CD se le quiere y respeta".