Mere: "El XCD tiene jugadores de calidad que nos pueden hacer daño"

Baldomero Hermoso 'Mere' llegó hace dos veranos al Cádiz para hacerse cargo de su filial. Su importante reto, dar el salto de División de Honor a Tercera tras la decepción del ejercicio anterior (15/16), cuando el equipo dirigido por Fernando Niño se desfondó y se quedó sin la recompensa que todo el mundo esperaba. En apenas temporada y media, el técnico portuense se ha convertido en uno de los mejores que han pasado por el filial.

Sus números le avalan. Se convirtió el pasado mes de mayo en el tercer preparador que subía a categoría nacional al filial, tras Luis Escarti y Sebastián Herrera, y esta campaña tiene al filial líder y convertido en un firme candidato para luchar por una de las cuatro plazas que permiten luchar por una plaza en Segunda B. Más en menos tiempo, imposible.

Su equipo lleva su sello, es uno de los que mejor fútbol despliega, es uno de los que más ocasiones genera, aunque le cuesta convertirlas, y de los que menos goles encaja, datos que no suelen caracterizar a un filial, por eso el Cádiz B es diferente. Tiene personalidad en el campo y sus jugadores, gracias a la metodología de su entrenador y a la psicología que suele aplicar en cada momento, demuestran una madurez casi impropia de su edad.

Mere, con experiencia ya en los banquillos, tiene los pies en el suelo y reparte méritos con sus futbolistas. "La pasada temporada todo nos salió bastante bien y el ascenso fue fruto del trabajo realizado durante todo el año. El equipo esta campaña se ha adaptado de forma rápida a la nueva categoría. Actualmente, vemos una dinámica muy buena en todos los entrenamientos, que se está manifestando en la competición, pero debemos seguir trabajando de forma ambiciosa y humilde para mejorar aún más porque en el fútbol la suerte cambia de forma continua".

Con esas premisas, ostenta el liderato del Grupo X de Tercera: "Mis futbolistas son jóvenes y tiene muy buena predisposición al trabajo, de ahí los resultados. Sobre ese eje se mueve el equipo, a partir de ahí giran el resto de aspectos. Los números con los que vamos a cerrar la primera vuelta son buenos pero me quedo con la madurez con la que estamos compitiendo en una categoría que es nueva para nosotros. Somos serios a nivel defensivo, estamos cometiendo pocos errores, estables y sólidos. Hemos encajado pocos goles pero esa solidez llega no por ser sólo firmes atrás, llega por el trabajo que hacemos en el campo rival, por lo que apretamos en su campo a nuestros adversarios para que no se sientan cómodos en ningún momento del partido".

El derbi se va a jugar en el mejor escenario posible, Chapín, y al preparador amarillo le gusta "la idea de jugar en ese estadio, es grande y está por encima de la categoría. Nosotros vamos a salir con la idea de intentar llevar la iniciativa, de salir en campo rival y de darle la máxima importancia al balón, siempre es nuestra premisa y no la vamos a cambiar".

A la hora de buscar un favorito en este compromiso, bajo el punto de vista de Mere "no lo hay. Hablar de favoritos siempre lo considero arriesgado en el fútbol, aunque es cierto que nosotros estamos más acostumbrados este año a esa superficie y a las dimensiones del campo porque como local siempre lo hacemos en un campo así y el XCD ha tenido que jugar en La Barca o en Torrecera, que son diferentes. De todos modos, el Deportivo tiene en su plantilla a futbolistas que han militado en categorías superiores y que están acostumbrados a jugar en ese tipo de campo. No va a ser determinante para que uno y otro termine ganando el partido".

Sobre la plantilla azulina, apunta: "Cuando te enfrentas al equipo que va primer clasificado siempre tienes un plus de motivación y ellos lo van a tener y, por otro lado, ahí está la rivalidad de siempre. Espero a un equipo que va a saber hacer lo que tiene que hacer en cada momento con los jugadores que tiene. Por su idea de juego, va a intentar equivocarse poco y luego tiene futbolistas en algunas zonas del campo con mucha calidad, como es el caso de David Narváez o de Pedro Carrión, que puede hacer un gol en cualquier jugada, que sabe qué hacer con el balón en los pies. Además, creo que serán muy solidarios para que no les creemos problemas en campo abierto y para eso va a ser necesario el trabajo de todos".

Su equipo es líder pero estima que aún es demasiado pronto para hablar de candidatos a los puestos de ascenso: "La categoría está muy igualada y no podemos hablar de que un equipo sea muy superior al resto, aún tenemos que esperar a ver cómo se va desarrollando la competición".

Mere fue jugador del Cádiz en la década de los noventa y no ha olvidado los derbis entre Xerez Deportivo y Cádiz por todo lo que suponían. "Me tocó vivir algunos como futbolista y guardo muy buen recuerdo de esa etapa. Es bueno para el fútbol que existan este tipo de enfrentamientos, ojalá se vuelvan a dar pero en las categorías más altas del fútbol, en Segunda o en Primera. Mientras, nos toca disfrutar de estos, que para nosotros es un privilegio".