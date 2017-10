Montecastillo, opción para los entrenamientos del XCD

Más información Agu es seria duda y Dani Hedrera, a la selección andaluza

El Xerez Deportivo continúa con su particular peregrinación diaria por distintos campos próximos a Jerez para poder entrenar y jugar. A medida que avanza al competición, el cansancio es mayor y los futbolistas están comenzando ya a acusar más de lo normal lo que supone desplazarse a diario fuera de nuestra ciudad para poder ejercitarse. El club azulino lo sabe y está intentando solucionar ese grave problema.

Tras el adiós de Ricardo García la pasada semana, el nuevo grupo inversor que va a aportar dinero al XCD ya ha dejado claro que quiere que el equipo dispute sus encuentros en Chapín -cree en es la casa del club- y también negocia, junto a Afición Xerecista y a los técnicos azulinos, con el Hotel Barceló Montecastillo un acuerdo para poder utilizar sus campos de césped natural, del mismo modo que lo hacía cuando el equipo militaba en el fútbol profesional.

El pasado jueves por la tarde, representantes de este grupo, de Afición xerecista y Vicente Vargas acudieron a una reunión en Montecastillo para analizar el tema y estudiar la posibilidad de entrenar en esas instalaciones.

Vargas, que no oculta la preocupación por ese tema, destaca: "La semana ha sido complicada para todos, como ha ocurrido desde que comenzó la Liga. No hay campos de entrenamiento y cada vez es nos resulta más difícil salvar todos estos obstáculos. El acuerdo con Don Bosco está cerrado y sólo falta encontrar la financiación para el proyecto. Para nosotros supondría muchísimo. Es muy difícil para nosotros estar así a diario, es un problema grave para la entidad pero si se cumplen los plazos estamos hablando de más de tres meses, un mundo, pueden pasar muchísimas cosas hasta finales de enero. Esto hay que solucionarlo cuanto antes, no esperar a enero, por eso hemos estado en Montecastillo".

Concretamente sobre la reunión, puntualiza: "Estuvimos en el hotel algunos integrantes del grupo inversor, algunos directivos de Afición Xerecista y yo, estuvimos viendo las instalaciones, parece que hay buena sintonía y que van a estudiar la posibilidad, están por la labor de ayudarnos. La verdad es que tenemos que buscar una solución a esta situación, tenemos que centrarnos ya en un sitio y entrenar ya, no podemos seguir de esta manera".