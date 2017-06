"Nadie lo ha merecido más que nosotros"

Juanito Benítez entró en la historia del Xerez CD al anotar el gol que valió el ascenso a Tercera División. El segundo máximo goleador del equipo esta temporada y uno de los héroes de Nuestra Señora de Setefilla, saborea estos días la gesta del Deportivo con la sonrisa de felicidad imborrable en las caras de los xerecistas.

El atacante jerezano, en declaraciones a la web oficial del club, aseguraba que tras marcar en Lora "en lo primero que pensé fue en la gente que estaba en el campo, que estaban sufriendo, y en nosotros, que hemos sufrido demasiado durante todo el año. Nos han puesto muchas zancadillas y creo que este es el mejor premio para nosotros y para la afición, que nunca nos ha abandonado, siempre ha creído en nosotros y el ascenso va por ellos".

Los aficionados sufrieron de lo lindo en Lora porque el equipo local apretó lo suyo y se adelantó en el marcador: "Sabíamos que ellos no nos iban a regalar nada pero tampoco pensaba en que íbamos a sufrir tanto. Sabíamos que iba a ser un partido complicado pero no hay que mirar eso, lo que hay que mirar es que metimos el gol, que vale un punto y tenemos el ascenso, y eso es lo que vale de verdad".

Juanito Benítez explica que saltar al campo del Nuestra Señora de Setefilla y ver la cantidad de aficionados xerecistas que había fue un subidón de moral: "Estaban las dos gradas llenas de azul y se te ponen los vellos de punta, pensamos que no podíamos fallarles pero el partido era muy complicado. No dejamos que nos traicionasen los nervios y pudimos meter el gol que nos ha dado ese puntito".

No niega el delantero jerezano que tanta afición añadía presión a un partido que se puso cuesta arriba: "No voy a mentir, puede ser que sí y más con el 1-0 perdiendo; un poquito de ansiedad, de que al final no lo vamos a conseguir, que hay que meter uno, hay que meter uno, y sí es verdad que el tiempo pasaba y no entraba. Pero bueno, después vino la alegría".

Juanito Benítez no duda en señalar que la clave del brillante ascenso a Tercera ha sido "el grupo que hemos tenido durante todo el año, que hemos ido todos a una a pesar de todas las zancadillas hemos seguido estando todos a una. El cuerpo técnico ha sido uno más en el vestuario. Cuerpo técnico, jugadores y afición… Ningún equipo se lo ha merecido más que nosotros".

un gol para la historia. El cabezazo de Juanito Benítez en Nuestra Señora de Setefilla será recordado por haber sido el gol que valió el ascenso a categoría nacional en Lora, un premio para el equipo, para los seguidores y para todos los que apoyaron al Deportivo desde el descenso a Tercera División.