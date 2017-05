Narváez se reivindica con goles

David Narváez se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del ataque del Xerez Deportivo en este tramo final de temporada junto a Pedro Carrión, Juanito Benítez y Carlos Álvarez. Sus goles y sus asistencias está dando puntos decisivos al equipo en su carrera por lograr el ascenso a Tercera División.

El mediapunta jerezano no oculta que se encuentra en un buen momento de forma, lo mismo que su equipo, resalta que está disfrutando muchísimo y destaca el compromiso de un vestuario en el que todos van a una.

Narváez anotó el pasado domingo ante la Roteña dos goles, lleva ya siete, y subraya: "A nivel personal me encuentro bastante bien y eso es el resultado del trabajo que hacemos durante la semana, llevo siete goles y estoy feliz. Me cuido y me encuentro cómodo, lo mismo que todo el equipo, ahí están los resultados. Físicamente, todos, no sólo yo, atravesamos un momento espectacular y eso lo tenemos que aprovechar. Quedan tres partidos muy importantes y el domingo en Valverde tenemos la primera de las tres finales que debemos sacar adelante, aquí es que si fallas en una te quedas sin margen de error porque falta muy poquito. La Olímpica tiene muy buen equipo, necesitan los puntos porque está luchando por la permanencia, se juegan la vida, y no va a ser fácil, tenemos que ir a por todas para volver con el triunfo".

El XCD encadena cuatro victorias consecutivas -Almodóvar, Pinzón, UP Viso y Roteña- y eso a la plantilla le refuerza la moral. "Es complicado encadenar tantos triunfos en esta categoría, que me está sorprendiendo mucho, creo que hay equipos con nivel como para competir en Tercera. Nosotros, hasta ahora, hemos ido partido a partido, hemos jugado sin presión y lo tenemos que seguir haciendo del mismo modo. Lo primero que tenemos que hacer, como ya he comentado, es ganar a la Olímpica para poder decir realmente que el Xerez Deportivo está ahí y que es un más que serio aspirante al ascenso. Llevamos dos meses de competición bastante buenos, en los que nos hemos metido ahí, en la parte alta de la tabla, y es el momento de demostrar que podemos ganar en Valverde".

El partido de la Roteña aún lo tienen muy presentes los xerecistas y eso les conduce a fiarse "aún menos del rival del domingo. La Roteña se lo estaba jugando todo y tiene buenos jugadores a nivel individual. Empezamos marcando, luego llegó pronto el segundo gol y el partido llevaba camino de convertirse en uno de los mejores de la temporada. Estábamos jugando mejor que ellos y al final lo sacamos adelante pero en el fútbol una jugada se macar el desarrollo del partido. Hubo momentos en los que no estuvimos del todo cómodos, especialmente después de la expulsión de Quirós. Con el 2-0 estábamos bien pero al encajar el penalti que transformó Álex nos tocó apretar hasta el final de la primera parte. Menos mal que, como he comentado, estábamos con mucha confianza y muy seguros, cerramos líneas y en la segunda mitad todo fue más cómodo".

Los rojillos se quejaron mucho del gol del Agu (3-1), con el meta Jesús en el suelo tras un lance con Carrión. Narváez lo tiene claro: "Aquí todo el mundo se está jugando la vida. La jugada fue muy rápida, el árbitro no señaló falta y yo creo que Agu ni ve al portero caído en el suelo, a él le llega el balón, le pega y marcó el tercer gol, que nos dio muchísima vida. Es evidente que los dos equipos nos lo jugábamos todo y cada uno mira por sus intereses. Son lances del juego y el árbitro no paró el partido".