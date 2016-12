Una noche buena para una feliz Navidad

Con la moral por las nubes tras la manita a la Olímpica pero consciente de la dificultad que entraña el Chiclana en su casa, el Xerez CD busca en horario Champions -nueve de la noche y un día laborable- una victoria con la que rubricar un buen 2016 y aspira a tener una noche buena para tener una feliz Navidad, porque a nadie escapa que cerrar el año con un triunfo y en la segunda posición provisional supondría una alegría para una afición más acostumbrada a las malas noticias que a las buenas nuevas en los últimos años...

Comparece el Deportivo en el Municipal de Chiclana sin David Narváez, restablecido de su elongación pero con el que no se quiere correr ningún riesgo; Casares, que tendrá que pasar por el quirófano; y Quirós, que además de lesionado está sancionado como segundo entrenador del juvenil. Vuelve Abraham, novedad en una lista formada además por Zamora, Álex, Barragán, Kevin, Orellana, Guerrero, Isra, Agu, Alberto, Juanito Benítez, José Vega, Pedro Carrión, Rubén, Javi y Carlitos Álvarez.

Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, asume que su equipo lo tendrá complicado esta noche: "Nuestro resultado del domingo tiene que ser un acicate para el equipo, el objetivo es ganar pero allí lo vamos a tener muy difícil, el Chiclana es fuerte en su campo, me consta que tiene muy buen equipo además de la rivalidad provincial, el partido va a ser muy difícil, a ver si tenemos la suerte de traernos los tres puntos".

El Xerez CD puede estar en su mejor momento "pero me hubiese gustado otro campo y otro contrario, en Chiclana vamos a tener muchísimas dificultades. Una hora extraña también, de noche, un día laborable, no sabemos cómo va estar la gente porque en estas categorías el futbolista tendrá sus horas de trabajo y después ir a jugar. A ver qué nos encontramos", explica Vargas, que tampoco se fía de que la marcha de Raúl Procopio beneficie a su equipo: "No lo sé, no sé la situación del equipo pero si se va y hay buen rollo entre ellos está claro que para nosotros será perjudicial porque los jugadores querrán despedirlo con un buen resultado. No sé lo que nos vamos a encontrar pero independientemente de todo lo que me importa es mi equipo. Cuando doy a los futbolistas los informes del equipo contrario procuro que sea en general y corto, porque creo que lo más importante es mi equipo, que funcione. Funcionando tu equipo, siempre o casi siempre vas a obtener un buen resultado. El problema es que tu equipo no funcione".

El Xerez CD acabará por encima del Xerez DFC salvo que pierda por más de un gol pero Vargas no le da la más mínima importancia: "Estamos a mitad de Liga, nuestro objetivo y ojalá sea así es estar entre los tres primeros puestos que dan opción al ascenso de categoría, ahora estamos cuartos y es una circunstancia de la competición. Tenemos que mirar nuestra propia casa y conseguir nuestro propio objetivo, a mí me da igual el rival, llámese como se llame. Sí es verdad que para otras personas, aficionados y seguidores del fútbol, esto pueda ser importante pero para mí lo importante es que sigamos ganando y ojalá estemos mucho tiempo en esos puestos altos de la clasificación que es para lo que el equipo trabaja. Lo demás me da igual".

Ganando, el Xerez CD acabaría el año como segundo y empatando como tercero: "Eso sí sería ilusionante. Pase lo que pase ahora mismo el 2016 lo vamos a terminar en buena posición, ya es un logro muy grande para todos los problemas que tiene la entidad. Y ya lo sabemos todos, esperemos que no se sumen más problemas a los que ya tenemos. Contento con esta posición y si conseguimos un resultado positivo en Chiclana, más contento todavía pero me voy a ir del 2016 con muy buenas sensaciones, muy contento por el trabajo, en 2016 conseguimos ascender a esta categoría y además el equipo está trabajando fenomenal, hay un grupo extraordinario, el vestuario es una piña y eso es lo que vale".