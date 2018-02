Nuevo Mirador, plaza complicada

El Xerez CD afronta esta tarde en el Nuevo Mirador ante el Algeciras (17:00) uno de los compromisos más complicados que le restan fuera de casa, tanto por el potencial del rival como por su caótica situación institucional e inestabilidad deportiva, ya que sólo ha ganado un partido, al Salerm Puente Genil en La Juventud hace dos jornadas, de los últimos siete que ha disputado. Sólo tres puntos de treinta posibles.

Los xerecistas llegan con José María Barragán al frente de la nave tras la dimisión de Vicente Vargas el pasado domingo y al borde de los puestos de descenso después de caer por 0-2 en El Palmar actuando como local ante el Cabecense. Ayer, de todos modos, tomaron oxígeno con la victoria del Atlético Sanluqueño ante el Atlético Onubense, que se queda con 25 puntos y no va a llegar a los 27 que tienen los azulinos.

Los xerecistas, sin Israel y Borrego y los locales, con las bajas de Berlanga y Chapa

Al Deportivo le queda mucho camino por recorrer para sumar al menos 45 que le den la salvación, su objetivo en estos momentos, y quiere comenzar a sumar ante uno de los 'gallitos'. La tarea no es imposible pero sí más que complicada. Los albirrojos están invictos desde que comenzó 2018 y llegan a la cita después de cosechar cuatro puntos en sus dos últimas salidas consecutivas (Alcalá y Lebrija), pero tras un resbalón con el Cabecense en su partido más reciente como local (1-1).

Para este partido, el cuadro xerecista pierde a dos jugadores de la parte de atrás. El capitán Israel, que la pasada semana no jugó, se ha resentido de su lesión y no viaja y Paco Borrego se produjo un esguince de tobillo en Sanlúcar, no ha podido entrenar durante la semana y también se pierde este importante encuentro. Por contra, es alta Ángel que ya cumplió su sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

Barragán, Eli y Raúl López han preparado el partido de la mejor forma posible dentro de las limitaciones del equipo, que no ha podido entrenar en césped natural, y no han dado pistas sobre el posible once, que presentará algunas novedades respecto al que cayó en El Palmar.

En la portería, Zamora está recuperado desde hace varias jornadas y podría recuperar la titularidad en detrimento de Álex García. En el centro de la defensa, sin Paco Borrego, Guerrero puede formar pareja con Ángel, mientras que en los laterales podrían estar Gonzalo en el derecho y Chato en el izquierdo.

En el centro del campo, Alberto y Javi Gómez son los candidatos si se tiene en cuenta el terreno de juego, con Javi Falcón en una banda y José Vega por la otra. En punta, hay tres jugadores para dos puestos. Pedro Carrión tiene asegurada la titularidad como referente y escoltándole pueden entrar tanto Guille como Juan Benítez, que la pasada semana se quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica de Vargas.

Y si el once azulino es una incógnita, José Antonio Asián también cambiará el suyo. El central Miguel Ángel Berlanga cumple sanción por acumulación de amonestaciones y su plaza será cubierta por Salas, casi inédito en la segunda vuelta, aunque Anaya es otra posibilidad.

La otra baja de la semana es la del canterano Chapa, titular las dos últimas jornadas, que sufre una rotura del escafoides y estará cuarenta días escayolado, lo que le deja fuera de combate hasta abril prácticamente. "Ahora que había cogido su sitio, es mala fortuna", lamentó Asián.

Los albirrojos disponen ya del argentino Damián Solferino, el último refuerzo invernal. Tramitada la ficha, el ariete podría tener sus primeros minutos hoy, aunque apenas lleve unos entrenamientos encima con el grupo. "Tiene ganas de ponerse ya, es un jugador hecho que sabe a lo que viene", ha remarcado el técnico del Algeciras.

La principal incógnita es la vuelta o no de Mané, algo mejor de sus molestias, que ha anunciado esta semana que colgará las botas cuando acabe el curso y espera que sea con su equipo en 2ª B. Albertito y Tano se postulan para volver a una alineación mucho más ofensiva para buscar que el balón tenga más protagonismo, que es lo que demandará hoy una grada que también quiere ver al joven Moha, que viajó a Ghana para solventar por fin su documentación. Aún así, el entrenador va a esperar otra semana más para tener la certeza del ok federativo.