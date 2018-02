Oliver dice que ya se ha ido del Extremadura y que ayuda al Xerez "para que no desaparezca"

Luis Oliver vive en estos momentos por y para el Córdoba. El director general deportivo blanquiverde indicó que ya está desvinculado del Extremadura, al que llegó hace un año tras ser contratado por el presidente con la misión, luego conseguida, de lograr la permanencia en Segunda B. Con 13 fichajes "lo salvamos", advirtió el navarro, que dijo a continuación que "el día antes de venir a Córdoba rescindimos y no tenemos otra relación que no sea la del cariño por un equipo que hemos hecho nosotros". Respecto al Xerez CD, Oliver explicó que le pidieron "ayuda en octubre o noviembre y estamos poniendo algún dinero, pero es un sponsor para que no desaparezca; hemos pagado alguna nómina y poco más".

El ex apoderado general del Xerez CD hizo estas declaraciones en su primer encuentro con la prensa en Córdoba, junto a su mano derecha, el jerezano y exblanquiverde y exxerecista Dani López Ramos.