Ortega "En el grupo todos se ponen la faja de trabajo, es fantástico"

Miguel Ángel Ortega es el nuevo preparador físico del Xerez Deportivo. Con sólo 25 años tiene ya experiencia en Tercera -trabajó junto a Ismael Pérez en el Guadalcacín durante dos años y logró el ascenso a categoría nacional- y también en Primera Andaluza, primero al lado de 'Pepichi' Torres en el Chipiona y el pasado curso al lado de Toni López en el Trebujena, equipo en el que realizaron una gran temporada.

Con el nivel III de entrenador es un enamorado del fútbol y vive por y para él. De hecho, con sólo 16 años ya entrenaba y tenía muy claro que su futuro estaría ligado a este deporte. En esos inicios también trabajó en la cantera del Xerez CD: "Desde siempre tuve claro que me quería dedicar a esto y, hasta ahora, he tenido suerte, siempre he encontrado equipo. Además de trabajar en el Xerez CD también lo hago junto a Juan Carlos Núñez en la escuela que la Fundación del Real Madrid tiene aquí en Jerez y no me quejo. Es una oportunidad muy bonita y cuando Vicente me llamó no me lo pensé demasiado".

Y eso que en el Trebujena la pasada campaña vivió "muy buenos momentos junto a Toni López. Había también un grupo sensacional y sé que subir a Tercera es subir un escalón de dos categorías pero me dio pena dejar a Toni y a los jugadores en Trebujena. Le estoy muy agradecido tanto al presidente como al míster, que entendieron rápido mi decisión y me animaron".

La plantilla azulina se puso en marcha hace una semana y el 'Profe' se deshace en elogios hacia el plantel que ha confeccionado el XCD y también se encuentra encantado con esta nueva experiencia dentro del equipo de trabajo de Vicente Vargas. "Me ha sorprendido el grupo, es fantástico. Hay jugadores veteranos, como Pedro Carrión, que tiene 39 años y me saca muchísimos, y es el primero en ayudar. No se quejan y eso que por mi juventud y la posible falta de experiencia pensaba que podía tener algún problema. Insisto, me ha sorprendido la predisposición al trabajo que tiene el grupo, aquí todos se ponen la faja y tiran del carro. Eso ayuda bastante, me respetan. Hay que hacer un poco de psicólogo a veces porque no hablan pero por la forma en la que encaran el ejercicio ya más o menos me doy cuenta si quieren que baje un poco el pistón o que les meta más caña, son exigentes. Se nota que la mayoría han sido profesionales. Estoy también bastante contento con el recibimiento del cuerpo técnico. Vicente habló conmigo el primer día y me da plena libertad para hacer mi trabajo y eso es de agradecer siempre".

Y si como grupo le pone un diez a los jugadores, como equipo para competir en Tercera con plenas garantías también confía en ellos. "Creo que hay un buen bloque, hay jugadores de mucha calidad y con experiencia en esta categoría. Espero que compitan bien y sean capaces de explotar al máximo sus condiciones. Está claro que aún no hemos jugado ningún amistoso y es un poco pronto. Hay dos tipos de jugadores, unos de entrenamientos y otros de rendir a tope los domingos. Espero que los nuestros sean de entrenar y de domingos porque será positivo para todos. De todos modos, no tengo ninguna duda. Creo que cuando llegue el momento de la verdad todos van a dar la cara y el do de pecho".

La preparación física, como el propio fútbol, no deja de evolucionar y ya quedaron atrás los famosos picos. Ahora, Ortega tiene como reto durante la pretemporada "preparar el equipo para que llegue lo mejor posible al primer partido de Liga, que nos han comentado que finalmente será el 27 de agosto. En el grupo IX, como hay más equipos, sí me han dicho que empezará una semana antes. Nosotros hemos basado la pretemporada en el ART, con dos semanas de trabajo para cada una de las fases y mucho balón, siempre es el protagonista. Al sumarlas, más o menos, nos encontramos con el mes de trabajo que necesitamos. Las primeras dos semanas las vamos a dedicar a la acumulación (tendencia aeróbica), en la que prima la resistencia, la fuerza y el perfeccionamiento técnico y táctico básico. En la segunda prima la transformación (tendencia anaeróbica láctica), con resistencia de cara a la rapidez, la fuerza y el perfeccionamiento técnico-táctico complejo. Por último, las dos semanas que nos quedarían antes del inicio de Liga van encaminadas a la realización (tendencia anaeróbica aláctica), con rapidez, fuerza y velocidad y modelaje competitivo".

A partir de la próxima semana, el equipo comienza a disputar partidos y ahí tendrá "mucha importancia el descanso que tengan los jugadores y también su dosificación. Habrá que repartir los minutos en los dos partidos semanales y los que no jueguen trabajarán conmigo otros aspectos".

Uno de los mayores problemas con los que se está encontrando Ortega es "el de los campos de entrenamiento. Hay que tener mucho cuidado con el cambio de superficie. Hay futbolistas que han jugado toda su vida en césped natural y les está costando. El campo de La Barca es grande y cómodo pero se nota y el de El Altillo es muy bueno pero pequeño. A ver si pronto se soluciona este tema y podemos utilizar La Juventud".