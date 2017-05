Otero: "Temo un poco todo del Xerez CD, está inmenso"

La Roteña visita el domingo, a partir de las seis de la tarde, el campo de La Juventud con la soga al cuello pero con la ilusión de plantar cara y hacer daño a un Xerez Deportivo que está luchando por dar el salto a Tercera División. En juego hay mucho más que tres puntos.

José Luis Otero, técnico rojillo, se muestra optimista, se aferra a las matemáticas, al calendario y al buen nivel de su equipo lejos de Puntas Vela. Los partidos de casa se han convertido en el particular calvario de la escuadra roteña desde el inicio de la competición.

Tras dos victorias consecutivas frente a Pozoblanco (1-0) y Conil (0-2), el encuentro del pasado domingo ante el San José en casa esperaban sacarlo adelante y dar el salto definitivo pero volvieron a tropezar (1-2). En estos momentos, los rojillos ocupan la 18ª plaza con 34 puntos y están a cuatro de la salvación, que marcan con 38 puntos Lora, Olímpica Valverdeña, Rota y Chiclana.

Otero admite que "la derrota nos dolió muchísimo, caímos un poco moralmente y ahí estamos, poco a poco intentado levantar el ánimo para ver si somos capaces de engancharnos otra vez a la pelea. Si somos capaces de ganar lo que nos queda, vamos a tener nuestras opciones. Mientras tengamos vida, lo vamos a dar todo y no nos vamos a rendir, vamos a pelear por la salvación hasta el último momento".

A su equipo, considera que le está faltando "regularidad, especialmente en casa, en nuestro campo nos está costando mucho sacar los partidos, nuestros números son regulares por unas cosas u otras y no estamos dando con la tecla. Fuera sí que estamos mucho mejor, hemos ganado casi el mismo número de partidos que los equipos que están arriba, seis hasta el momento, y algunos en campos que no eran fáciles".

Elevar la moral de su plantilla no le está resultado fácil porque "es complicado hacer ver a los jugadores que tienen que creer, que todavía tenemos posibilidades y que hay que seguir intentándolo. El otro día se nos fue el partido en un mal segundo tiempo pero aún restan cuatro jornadas de Liga. En el día a día, lo que les intento transmitir es que en el fútbol puede pasar de todo y que podemos sacar resultados buenos porque después de enfrentarnos al Xerez el calendario es más asequible, nos quedarían Almodóvar, Pinzón y UP Viso. Si somos capaces de encadenar dos buenos resultados vamos a estar peleando ahí hasta el final y la propia dinámica será la que nos impulsará y la que no motivará para seguir empujando. Si las distancias son cortas, todos los equipos estaremos a tope".

El choque frente al Xerez Deportivo es una final y se lo espera "complicadísimo. Ellos van a ir a tope porque están ahí pegaditos, están en una buena posición para subir y van a salir a muerte, están inmensos. Creo que va a ser un partido bastante intenso. El gato al agua se lo va a llevar el equipo que menos errores cometa".

Del conjunto de Vicente Vargas, a estas alturas, "me da miedo un poco todo. Ellos tienen un equipo bastante experimentado, tienen jugadores que saben lo que tienen que hacer, experimentados, y además andan bien físicamente. No estamos hablando de un equipo que esté mermado precisamente por la experiencia de sus jugadores veteranos, todo lo contrario. Están bastante bien físicamente y con esa experiencia se saben dosificar, les viene fenomenal. Otros equipos con jugadores veteranos están más limitados, en este caso no es así".

Igualmente, el preparador de la escuadra roteña apunta: "El equipo anda fenomenal y tiene cuatro o cinco futbolistas que son de superior categoría, de Tercera para arriba, en cualquier equipo de Tercera estarían jugando. En esta categoría casi todos los equipos de arriba cuentan con dos o tres jugadores de este tipo, como el fútbol ha bajado en el plano económico prefieren jugar en su ciudad natal. Ahí hemos ganado todos, a nosotros nos pasa con Álex Expósito, le tiran muchos sus colores y lo da todo. En el caso del Xerez, por ejemplo, Pedro Carrión es un jugadorazo, es muy completo y de cabeza es un espectáculo".