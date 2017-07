Paco Borrego, el 'galáctico' del XCD

Paco Borrego ya ejerce como el primer ‘galáctico’ del Xerez CD, ya que no en todas las plantillas de Tercera tienen el privilegio de contar entre sus integrantes con futbolistas internacionales aunque sea en categorías inferiores. El flamante central azulino llega con la ilusión de un principiante “por todo lo bien que me han hablado del vestuario y del equipo Pedro Carrión y Zamora, compañeros míos en el San Fernando. Llevamos hablando más de un mes y no he tenido dudas”, resalta.

Borrego, nacido en Jerez hace 31 años, dio sus primeras patadas a un balón en la cantera del Jaén y su gran potencial le permitió pronto probar fortuna en La Masia. El Barcelona juvenil fue su primer destino, luego subió al Barcelona C (05-06), Sevilla B (06-07), Barbastro (07), Huesca (07-10), Doxa Katokopias (10-11), Salamanca (11-12), San Fernando (12-14), Mérida AD (14-16) y el pasado curso el CD Badajoz (16-17).El defensa jerezano es el prototipo de futbolista a la antigua usanza. Con una planta que impone respeto -sus 1,89 centímetros parecen pocos-, se le nota que ama el fútbol, que lo siente muy dentro y que vive por y para un deporte que le hizo escalar muy pronto los ecalafones inferiores de sus primeros equipos y de la selección española, un combinado que le permitió disfrutar de este deporte en estado puro. Compartir vestuario con los que hoy son estrellas lo considera un privilegio y una experiencia de la que aprendió muchísimo pero valora del mismo modo a sus compañeros del Badajoz, Huesca, Salamanca, Mérida o San Fernando, escuadra en la que coincidió con Pedro Carrión y David Zamora, jugadores con los que ahora vuelve a coincidir y de los que guarda unos excelentes recuerdos.

El defensa admite que aceptó la propuesta de Vargas porque “llega un momento en el que tu ciudad de tira. Soy jerezano y tenía ganas de volver con la familia. No me lo he pensado mucho, me hace mucha ilusión jugar otra vez en el equipo en el que empecé y en mi equipo desde pequeño”.Sobre el proyecto del nuevo XCD, apunta: “El reto que me han planteado es muy ilusionante, tanto por objetivos como por los compañeros con los que voy a compartir vestuario. Tercera es una categoría complicada pero todos tenemos que ponerlo todo de nuestra parte, todos tenemos que dar el cien por cien para estar en los puestos de arriba”.

La competencia en el centro de la defensa va a ser importante, ya que Vicente Vargas cuenta en estos momentos con hasta cinco efectivos para esa demarcación. Paco tiene claro que “soy uno más en el grupo. La competencia siempre es buena porque eso te obliga a dar lo máximo en todo momento, te ayuda a mejorar, implica estar siempre al máximo nivel. Yo llego como uno más, me tengo que olvidar del pasado porque eso no sirve de nada. Soy nuevo en la plantilla y me tendré que ganar el puesto en cada entrenamiento y en cada partido”.

A la hora de analizar la plantilla, desveló que “tengo aquí a dos grandes amigos, Pedro Carrión y David Zamora, y me han puesto al día de todo. Me han informado de todo y ya he comentado que me gustó el proyecto y el vestuario, que es fundamental para que todo marche bien”.Pese a su experiencia, tiene los pies en el suelo, no promete nada que no pueda cumplir y se siente “uno más. Sólo puedo aportar trabajo y ayuda a mis compañeros en todo lo que pueda. Competiré y entrenaré al cien por cien y eso será lo que le exija a mis compañeros porque eso seguro que es lo que ellos me van a exigir a mí”.

Aterriza procedente del Grupo XIV de Tercera y sabe que el X es “mucho más complicado, más competitivo, no tiene nada que ver. Allí, hay tres o cuatro equipos muy fuertes pero el nivel del resto es algo inferior. Aquí, cualquier conjunto es potente, este grupo es uno de los más difíciles”.