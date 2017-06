Pedro Carrión continúa y Dani Hedrera regresa

El Xerez CD confirmó ayer la continuidad de Pedro Carrión y el fichaje de Dani Hedrera, dos futbolistas llamados a ser piezas básicas la próxima temporada en Tercera División.

Pedro Carrión, pichichi del ascenso con 21 goles la pasada temporada en División de Honor, cumplirá los 40 años defendiendo la elástica azulina tras el acuerdo alcanzado ayer con Vicente Vargas, director deportivo azulino, para continuar la próxima temporada en el Xerez CD. El delantero malagueño criado en San Fernando señalaba que no había sido complicado el acuerdo y que su intención era es "disfrutar de la categoría, de la Tercera División" y se ha dedicido a renovar porque "vamos a tener un equipo para competir. A mí me gusta competir al máximo, no me gusta estar por estar, para pasar una temporada. Me gusta competir, aspirar a retos importantes y tratar de intentar estar arriba con el equipo. Por lo que me ha comentado Vicente Vargas de entiendo que es un proyecto muy interesante y en el que se pueden hacer cosas bonitas".

Carrión se marca "las metas y los objetivos de otros años, pelear por lo máximo, marcar los máximos goles posibles y ayudar al equipo a ser competitivo. Queremos dar guerra".

Y si fundamental se antojaba la continuidad de Carrión para el proyecto de la próxima temporada, no menos importante es la llegada de Dani Hedrera, que vuelve a casa: el central jerezano militó en el Deportivo en la temporada 2001-02, con Schuster en el banquillo, y a sus 18 años fue titular en el partido contra el Atlético de Madrid en El Palmar. Posteriormente jugó en el Alcorcón, Castilla, Pontevedra, Zamora, Mazarrón, Oviedo, Poli Ejido, Cultural Leonesa, Lealtad y Arrollo antes de enrolarse la pasada campaña en el Algeciras, en el que ayer anunciaba por la mañana que no continuaba y por la tarde el Deportivo anunciaba oficialmente su fichaje.

Mientras, el portero David Zamora sigue sopesando la oferta del Deportivo, ya que maneja otras alternativas. El Xerez CD sigue a la espera de la respuesta del portero y mientras, ayer también confirmaba que Ángel Corral, por motivos laborales -al igual que Albertito Gil-, tampoco continuará en la plantilla, al igual que Abraham, aunque al interior se le ha ofrecido renovar y salir cedido a otro club.

Mientras, en Algeciras se apunta al interés del club azulino en José Mari, central que también puede jugar de lateral izquierdo y que deja el club albirrojo, al que llegó en el mercado de invierno procedente de la Lebrijana, que también ha mostrado interés en volver a contar con sus servicios.