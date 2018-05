Pedro Carrión no se rinde

Pocos jugadores con cuarenta años cumplidos pueden presumir de estar en activo y además rindiendo a un gran nivel. Pedro Carrión, ariete del XCD, es una de las excepciones. El azulino es incombustible. Es el xerecista que más encuentros ha disputado (37, sólo se perdió uno por sanción), también el que más goles ha anotado, 18, y se ha quedado a las puertas de ser el pichichi de la categoría una vez más. Sólo David Camps, del Ceuta, le ha superado con una diana más, 19.

Con su experiencia y trayectoria, le importan más los logros colectivos que individuales pero le alegra seguir en la cresta de la ola después de tantas temporadas en activo. "Estoy contento con la cifra. Me he quedado a uno del pichichi y me hubiese gustado marcar en Cádiz, lo hablaba con Juan Pedro después del partido porque sabía que Chico no podía jugar. De todos modos, me quedo con que mis goles han servido para ayudar a conseguir una permanencia que ha sido muy complicada. Nos ha costado la misma vida alcanzar los 43 puntos, muchísimo más de lo que la gente se puede imaginar".

El punta recuerda que "todo ha sido muy duro y el desgaste psicológico, muy importante. No hemos tenido un campo fijo para jugar ni para entrenar, teníamos que hacer kilómetros y coger carretera a diario. Luego, hemos tenido problemas con los pagos y había gente que necesitaba el dinero para dar de comer a la familia, y también nos han afectado temas personales en los momentos más complicados, como la muerte de Miguel 'Matarratas', nuestro encargado de material, que era una persona entrañable para todos. Hemos tenido que superar obstáculos de todo tipo, eso une al grupo pero también desgasta muchísimo. Llegó un momento en el que en el vestuario se hablaba de todo menos de fútbol y así no podíamos estar. Al final, con la llegada de Juan Pedro, logramos desconectar algo porque ya Vicente era el que se ocupaba de los otros temas pero fue duro. Tenemos que estar contentos porque equipos con más medios que nosotros han bajado, ahí está el Alcalá o el filial del Recreativo de Huelva. Incluso Los Barrios, con toda la inversión que han hecho tiene que esperar".

Además, recuerda: "Veníamos de una temporada más o menos tranquila, en la que el objetivo era diferente. No es lo mismo ganar y ganar que superar una mala situación en la tabla. Las victorias te refuerzan y te dan ánimos para seguir pero las derrotas afectan. Tengo que reconocer que me enfadaba muchísimo con los compañeros más jóvenes en los entrenamientos pero era la única manera de apretar para intentar sacar esto adelante. Lo que ha pasado esta temporada en el Xerez CD no ha pasado nunca en ningún club del mundo, hemos jugado hasta en siete campos diferentes como local y eso es jugar todo el año de visitante. Las dificultades han sido máximas".

Aún no quiere pensar en el futuro pero deja entrever que tiene cuerda para rato. "He terminado muy cansado mentalmente pero el fútbol es mi pasión, mi vida, a lo que me llevo dedicando desde que era joven. Me han respetado las lesiones y quiero seguir disfrutando, a ver cómo se plantea el futuro de la entidad pero seguro que cuando lleve una semana de vacaciones ya estoy loco por volver. Estamos ahora pendientes de lo que nos diga el club, todos tenemos que hacer balance de lo que ha sucedido, se necesita estabilidad porque si el equipo no tiene las mínimas condiciones para entrenar no puede competir con garantías. Se oyen muchas cosas pero aún no sabemos nada. No obstante, quiero ser positivo, la salvación del club pasaba por mantener la categoría y eso se ha conseguido. Ojalá pronto podamos tener buenas noticias".