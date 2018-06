Piñero, con contrato con el Guada, no puede firmar

Problemas a la vista. El atacante Alberto Piñero no puede convertirse por el momento en nuevo jugador del Xerez CD tal y como anunció la entidad azulina el pasado jueves. El futbolista tiene un año más de contrato con el Guadalcacín, por lo que no queda libre hasta junio de 2019.

Según el XCD, el jerezano pensó que quedaba libre y de ahí que comenzara a negociar y cerrase su contratación por el Deportivo. Ahora, debe reunirse con la directiva de su club para intentar llegar a un acuerdo y obtener la carta de libertad o bien para seguir defendiendo la camiseta de los azules otra campaña más.

Manolo Jiménez, presidente del Guada, explica que "tiene contrato con nosotros hasta junio del año que viene y nos ha sorprendido que firmase por el Xerez Deportivo. Vicente Vargas me ha llamado para intentar solucionar el tema y mañana o pasado nos vamos a reunir para ver qué hacemos. También queremos hablar con el jugador, a ver qué nos dice. En estos momentos, la cosa está a un 50%, no me atrevería a decir que se va a marchar, no descarto que siga con nosotros".

Mientras, el XCD continúa sondeando el mercado para realizar más contrataciones e ir cerrando una plantilla a la que le faltan ya pocos efectivos. El pasado viernes Vicente Vargas, director deportivo azulino, desveló el interés del club por los hermanos Sergio y David Narváez. Los dos conocen ya la propuesta del Deportivo y en las próximas horas tienen previsto contestar.

Sergio, además de la oferta del Xerez CD, también ha mantenido contactos con el Xerez DFC. Después de bastantes años jugando fuera de Jerez, su intención es la de recalar en su casa.

Además de la respuesta de los hermanos Narváez, Pedro Carrión también está cerca de aceptar la oferta del Xerez CD para defender la camiseta azulina por tercera temporada consecutiva y la segunda en Tercera.

Mientras la plantilla va tomando cuerpo, con tres fichajes -Jairo, Valencia y Rosillo- y las renovaciones de Israel, 'Chino' Quirós, Alberto, Juan Benítez, Juanma Aguilar, Guerrero, Gonzalo, Guille y Chato, la planificación de la temporada continúa pendiente de las obras del campo de Don Bosco.

La intención del Deportivo era la de iniciar la pretemporada ya en esas instalaciones pero va a ser bastante complicado, ya que las obras no han comenzado, aunque todo está preparado para que empiecen en cuanto se cumplan todos los trámites legales que debe superar un acuerdo de ese tipo.

La plantilla, aunque aún no está cerrada la fecha, lo normal es que comience a entrenar a mediados de julio, ya que la temporada en Tercera volverá a arrancar a mediados de agosto. Para evitar que los futbolistas se tengan que desplazar fuera de Jerez, el club está buscando alternativas y tiene avanzados los contactos con varias entidades.