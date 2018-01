Plato fuerte para comenzar el año

El Xerez CD abre 2018 y la segunda vuelta de la competición hoy, a las doce de la mañana, en Chapín con un plato fuerte, recibe al Ciudad de Lucena. Atrás, el Deportivo dejó una primera vuelta irregular, en la que tuvo más sombras que luces. Los gravísimos problemas económicos -derechos federativos embargados incluidos- que en los últimos días han provocado la salida de jugadores y el adiós del preparador físico Miguel Ángel Ortega, las dificultades con los campos para jugar y entrenar y las múltiples lesiones de futbolistas importantes han sido algunos de sus grandes caballos de batalla.

Terminó el primer tramo del curso en la décima posición en la tabla con 24 puntos y hoy se ve las caras con un rival directo en la lucha por la permanencia. Los cordobeses suman 20 y marcan la zona de descenso, ya que los de Diego Caro ocupan la 18ª plaza. Una victoria del Deportivo le alejaría a siete, una diferencia más que considerable, aunque aún reste el segundo tramo de la Liga.

Los cordobeses tienen la baja del sancionado León y suman cuatro jornadas sin perder

Los xerecistas volverán a pisar Chapín, un escenario en el que despidieron 2017 con una derrota por 1-3 ante el Cádiz B, un líder que fue muy superior y que mostró las carencias de los azulinos y su falta de adaptación tanto a la superficie como a las dimensiones del campo. Jugar en el Municipal es innegociable para una parte de los gestores del club pero esa cantidad que deben abonar cada quince días al Ayuntamiento vendría de maravillas a las arcas de la entidad para desbloquear los derechos federativos o para pagar parte de la compensación que el XCD debe tanto a jugadores como a técnicos.

Como suele se habitual desde hace bastantes jornadas, Vargas cuenta con lo justo para configurar la lista de convocados para este compromiso. En esta oportunidad no puede elegir, está bajo mínimos, ha citado a los 16 jugadores que tiene disponibles. Polaco se ha marchado al Caudal de Mieres, Dani Hedrera no está en la lista porque está negociando con Los Barrios, Alberto no ha superado aún sus problemas en los abductores, el joven guardameta José Ángel se está recuperando de una intervención quirúrgica a la que fuese sometido hace un par de semanas y Javi Gómez está sancionado. Pero hay más, David Zamora continúa con molestias y aún no está al cien por cien. Se sentará en el banquillo pero sólo jugará si fuese estrictamente necesario.

El preparador jerezano no puede elegir demasiado y el centro de la defensa y la medular son las demarcaciones en las que más cábalas tiene que hacer. Paco Borrego y Ángel parten como favoritos para formar pareja en el centro de la zaga pero tampoco hay que descartar a Guerrero, que puede cumplir perfectamente como central izquierdo. Para la parcela ancha, el Xerez CD sólo cuenta con Israel y Agu, salvo que Vargas opte por reconvertir a algún futbolista y le coloque en esa demarcación. El resto del once puede ser similar al que terminó el año.

Mientras, el Ciudad de Lucena, que ha sumado ocho de los últimos doce puntos que puso en juego, se presenta en Chapín con la baja por sanción de León y con la intención de abrir 2018 del mismo modo que cerró 2017, ganando. Goleó 4-0 al Algeciras en un gran encuentro.

El club ha decretado el partido 'día del niño', los pequeños entran gratis al partido y los adultos que acudan acompañados por un niño tendrán dos euros de descuento en el precio de su entreda.