"Podemos ganar, confío mucho en el equipo pese a las ausencias"

-¿cómo afronta el partido ante el Salerm Puente Genil con tantas bajas?

-Con muchas ganas y la intención de resarcirnos de la derrota inesperada del pasado domingo ante el San Juan. La verdad es que tenemos demasiadas bajas, especialmente en defensa, pero hay que pelear con lo que tenemos por intentar quedarnos con los tres puntos, que son importantísimos para nosotros.

-¿Qué opinión tiene del rival?

-Me parece un buen equipo, que está bastante bien trabajado, llevan muchísimo tiempo jugando juntos, tres o cuatro campañas, con el mismo entrenador. Es un rival que juega de memoria, al que es difícil ganarle, es complicado hacerle goles. Tiene un buen portero, dos centrales expertos, un centro del campo muy bueno, aunque llegan sin Isco, y en punta creo que tienen a dos de los mejores delanteros de la categoría. Es muy peligroso, no es segundo por casualidad.

-Con tanta igualdad en la parte alta de la tabla cualquier revés se paga caro. ¿Saldrá muy tocado de este encuentro cualquiera de los dos equipos en caso derrota?

-Está claro que puede ser así. Si no hay empate, el equipo que gane saldrá muy reforzado y el que pierda tendrá que apretar muchísimo para recuperar el terreno que pueda perder. Nosotros lo afrontamos con toda la ilusión del mundo. Igual no lo podemos encarar con todo el fondo de armario que nos hubiese gustado tener pero también es verdad que tenemos un buen bloque para salir de inicio. Estamos en casa y tenemos el deber de ganar si queremos seguir arriba. De hecho, si logramos los tres puntos recuperaríamos posiciones y nos pondríamos sólo a un punto de ellos. El equipo tiene muchas ganas de que llegue el partido y de hacer olvidar el mal encuentro de la pasada semana. Pese a las bajas, tengo mucha confianza en mi equipo y creo que nos vamos a quedar con los tres puntos.

-¿Teme que el estado del césped de La Juventud les perjudique a la hora de crear?

-Me hubiese gustado preparar el partido en césped natural pero no ha podido ser pese a que hice la petición a Deportes. La Juventud el día del Ciudad de Lucena estaba fatal y esperemos que no esté tan mal en esta oportunidad. Sabemos que nadie nos va a poner las cosas fáciles.