Polaco pisa fuerte en su vuelta al XCD

Físico, consistencia, calidad y además llegada para el centro del campo del Xerez CD. David Polaco, el jugador más esperado por todos, fue presentado ayer como nuevo futbolista azulino y se mostró encantado con su regreso, tanto que llegó a asegurar que "durante estos años he madurado como persona, he evolucionado muchísimo como jugador, soy otro y me he hecho más xerecista, siguiendo a mi club desde la distancia, lo único que no ha cambiado es la ilusión. Me marché a la cantera del Barcelona con apenas catorce años para intentar ser futbolista y hoy, gracias a Dios, sigo viviendo de esto, espero ayudar al equipo de mi ciudad, que es mi reto".

Sobre lo que espera aportar al equipo, el centrocampista apunta: "Experiencia y saber competir, aunque en Tercera sólo he jugado dos medias temporadas, el resto de campañas, siete, he estado en Segunda B. Me gusta llevar las pautas del partido y ayudar a los más jóvenes y al resto de compañeros también. Me gusta mandar y aquí todo el mundo tiene que competir, tiene que jugar para ganar, no vale otra cosa".

El Grupo X de Tercera lo considera "complicado, he jugado en el San Fernando, coincidí con Pedro Carrión y Zamora, y ascendimos a Segunda B. De todos modos, lo conozco bien porque me encanta el fútbol y lo sigo. Estoy todo el día viendo fútbol, soy un obseso. En este grupo tengo a todos mis amigos y, como he comentado antes, lo he seguido mucho. Va a ser muy complicado pero, cuente lo que cuente el entrenador, sé que el equipo va a estar arriba. No he bajado de categoría para intentar estar entre los cuatro primeros, tengo metido en la cabeza y es mi obsesión quedar primero como sea y, a partir de ahí, a soñar con algo más. Luego la fase de ascenso es otra historia pero cuando terminas primero tienes más opciones que el resto de rivales. Con trabajo y sacrificio, todo se logra y también pensando eso seguro que quedas más arriba, acabas exigiéndote mucho más".

En el Xerez Deportivo le han etiquetado como el fichaje estrella. El jerezano no se siente "un fichaje top" y explica que no le va pesar la presión ni esa responsabilidad porque "a mí no me ha pesado nada en mi vida. No soy ningún fichaje estrella, tengo otro perfil de jugador. Vengo a competir, soy uno más, estrellas son los que juegan a dos toques y se van de cuatro rivales en la misma jugada. A mí lo que me gusta es competir, tener al equipo ordenado y sentirme importante dentro del campo pero no en la faceta de jugador desequilibrante, soy un futbolista de equipo, de carácter y fuerza".

Por su parte, Vicente Vargas, director deportivo azulino, se deshizo en elogios hacia su nuevo jugador y le agradeció que se hubiese decantado "por nuestro club, rechazando importantes ofertas de otros equipos de Tercera División e incluso alguno de Segunda B. Ya la pasada temporada estuvo entrenando con nosotros, hizo la pretemporada, le intentamos convencer pero suponía bajar dos categorías y lo entendíamos, sabíamos que era casi imposible por su nivel. Ahora, nosotros también hemos realizado un gran esfuerzo y él ha pensado mucho más en el proyecto deportivo que en la compensación económica como xerecista de toda la vida".

El preparador azulino también matizó por último que "quiere ayudarnos a estar arriba, quiere ayudarnos a ser lo que fuimos no hace mucho tiempo. Es polivalente, juega tanto de pivote defensivo como de central, tiene calidad, carácter y es un ganador nato. Espero que nos aporte muchísimo porque sus éxitos serán los nuestros. Tiene un carácter que encaja de maravillas en el vestuario y seguro que todo le va a salir bien".