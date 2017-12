Quirós "Me daría pena perdérmelo"

'Chino' Quirós, defensa del Xerez CD, es una de las dudas de Vicente Vargas de cara al encuentro del domingo en Torrecera ante el Guadalcacón. El azulino se lesionó en Los Barrios, sufre una sobrecarga en los isquiotibiales y no sabrá hasta última hora si puede jugar o el derbi ante su exequipo. El defensa, que se encuentra en el mejor momento de la campaña tras encadenar dos jornadas seguidas como titular y anotar dos goles, admite que "espero llegar, aunque todavía no he forzado mucho. Me encuentro ahora en un buen momento, bastante bien físicamente, y me daría pena perderme el partido. Me ha costado trabajo ganarme la confianza del entrenador y ponerme bien. Estoy contento y me siento cómodo jugando de interior, espero seguir aprovechando las oportunidades que me den. Hay competencia y si no rindes a un buen nivel te quedas fuera. Como xerecista, estoy aprovechando y disfrutando el momento".

Sobre sus goles, apunta que "todas las temporadas suelo marcar. Cuando estoy con confianza no me importa irme a arriba. El domingo, cuando íbamos para Los Barrios, Pedro Carrión estaba a mi lado y me lo dijo, me comentó que volvería a marcar. Todos nos lo tomamos a broma pero es que el partido salió como él había explicado, es un fenómeno. Al margen de lo que aporta en el campo, hay que destacar lo que aporta en el vestuario. Lo de los goles va por rachas y me encantaría prolongarla".

Las dos victorias consecutivas que ha logrado el equipo, la primera en casa ante el Espeleño y la del domingo en el San Rafael, han devuelto "la confianza al grupo porque nos hemos despegado de la parte baja de la clasificación . Tenemos buen equipo, lo que pasa es que hasta el momento no hemos sido capaces de mantener una racha positiva de resultados. En cuanto lo logremos, creo que tiraremos para arriba".

El domingo, Quirós se verá las caras con su exquipo, un Guada "con el que ascendimos a Primera Andaluza, en un equipo en el que también estaba Isra. El domingo nos enfrentaremos a ellos en Tercera por primera vez y tengo ganas de ganar, necesitamos los puntos".

El jerezano lleva ya cuatro temporadas en la entidad y admite que nunca llegó a imaginar que se les iban a multiplicar con el ascenso a Tercera. "Desde el primer día nos están poniendo trabas pero este equipo tiene eso, que cuanto más obstáculos le ponen más fuerte se hace. El trato es el que es pero ahí estamos, dispuestos a seguir luchando por es club, por estos colores, por este escudo...".