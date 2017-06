Recibimiento y desahucio

Agridulce recibimiento el que tuvo ayer el Xerez Club Deportivo en el Ayuntamiento de Jerez. La alcaldesa de la ciudad, Mamen Sánchez, y la delegada de Deportes, Laura Álvarez, recibieron en el Salón Regio a la plantilla y cuerpo técnico del Xerez Club Deportivo y a los miembros de la AD Afición Xerecista, por el ascenso del equipo a Tercera División, concretado el pasado domingo en Lora del Río. Posteriormente, la regidora de la ciudad, su delegada de Deportes y el director del área de Deportes, Abraham Hernández, mantuvieron una reunión con la directiva de la AD Afición Xerecista en la que comunicaron al club que en el plazo de unos días será desahuciado de la oficina del Edificio 2002 al existir ya una orden judicial de lanzamiento.

Recibir al equipo y acudir al ayuntamiento era un trámite que ambas partes tenían que cumplir aunque la relación entre las dos instituciones no pasen, ni mucho menos, por su mejor momento. No en vano, varios integrantes del club, sobre todo su entrenador y jugadores, han denunciado varias veces esta temporada "las trabas" que a su juicio ha puesto este año el Ayuntamiento en materia de entrenamientos e instalaciones. La incomodidad se palpó durante los aproximadamente veinte minutos que duró el encuentro y no pasó inadvertida la ausencia de Vicente Vargas, que fue ver entrar a la delegada de Deportes por una puerta y él salir por otra.

"Hola. Qué de gente ¿Este año sois más?". Fueron las primeras palabras de la alcaldesa al entrar en la sala donde ya esperaban desde unos minutos antes el grueso de la plantilla -faltaron por asuntos laborales Barragán, Isra, Carlitos y Álex García-, entrenadores y el resto de la comitiva. Luego, saludó a toda la plantilla y se hicieron las fotos de rigor. La alcaldesa felicitó al club por su ascenso a Tercera División y se interesó por el estado de Alberto Orellana, que todavía ayer lucía un aparatoso apósito en la ceja, signo de que en Lora se sudó sangre para conseguir el regreso a la categoría nacional.

Por último, se vivió otro momento tenso cuando la delegada de Deportes quiso contestar a unas palabras que Juan Miguel Becerra realizó a los medios de comunicación, aunque finalmente se abstuvo.